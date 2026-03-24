Junior vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga por la fecha 13 del FPC.

Junior vs Atlético Bucaramanga | Claro Sports

Siguen las acciones del balompié colombiano. Por la decimotercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Junior recibe en su casa, el Estadio Romelio Martínez, al Atlético Bucaramanga. Dos equipos que buscan tres puntos de oro para meterse de lleno en los primeros ocho lugares de la clasificación.

Resultado al momento: Junior – Atlético Bucaramanga | Jornada 13 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Junior vs Bucaramanga, hoy martes 24 de marzo

El juego válido por la fecha número 13 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano que se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez dará inicio a partir de las seis de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las cinco de la tarde.

Alineaciones del Junior vs Atlético Bucaramanga para la fecha 13, al momento

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Cristian Barrios, Bryan Castrillón; Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Cristian Barrios, Bryan Castrillón; Jannenson Sarmiento y Teófilo Gutiérrez. Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Jéfferson Mena, José García, Carlos De Las Salas; Gustavo Charrupí, Félix Charrupí; Fabián Sambueza, Jhon Fredy Salazar, Kevin Londoño y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

¿Quién transmite en vivo el Junior vs Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre costeños y santandereanos por la decimotercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar en la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Junior vs Bucaramanga, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

18.08.2025 | Junior 2-1 Bucaramanga.

01.03.2025 | Bucaramanga 1-1 Junior.

18.07.2024 | Bucaramanga 1-0 Junior.

25.05.2024 | Junior 1-0 Bucaramanga.

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