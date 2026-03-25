Los Angeles GC es campeón del TGL Golf 2026 tras vencer a Jupiter Links con todo y Tiger Woods

Justin Rose, Sahith Theegala y Tommy Fleetwood tienen una actuación devastadora al derrotar 9-2 a Tiger Woods, Max Homa y Tom Kim en el juego 2 de la final

Los Angeles GC es el nuevo campeón de la TGL Golf 2026. | Captura Claro Sports

Los Angeles GC se coronó campeón del TGL Golf 2026 tras derrotar 9-2 a Jupiter Links en el juego 2 de la gran final, disputado en el SoFi Center. El equipo californiano impuso condiciones desde la etapa de triples y terminó por sentenciar la serie con una actuación sólida en todos los sectores del campo para alzarse como el nuevo monarca, en dos juegos consecutivos.

Jupiter Links intentó reaccionar tras caer en el primer duelo con una alineación sorpresiva, ya que contó con la presencia de Tiger Woods junto a Max Homa y Tom Kim. Del otro lado, Los Angeles GC presentó a Justin Rose, Sahith Theegala y Tommy Fleetwood, quienes marcaron la diferencia en los momentos clave para quedarse con el título.

El arranque del partido fue cerrado. En el hoyo 1 no hubo puntos para ninguno de los dos equipos, mientras que en el hoyo 2 Jupiter tomó la delantera luego de un fallo de Theegala, que permitió a sus rivales ponerse 1-0. En el hoyo 3, Tom Kim salvó el par, pero Theegala reaccionó para rescatar una jugada que evitó una mayor desventaja.

Jupiter volvió a golpear en el hoyo 4. Justin Rose encontró el hoyo, pero Max Homa respondió tras un buen tiro previo de Tiger Woods, y con ello su equipo amplió la ventaja a 2-0. En ese tramo, parecía que Jupiter tenía el control del encuentro y que la presencia de Woods podía impulsar a su equipo hacia una reacción importante y empatar la gran final a un juego por bando.

Sin embargo, el duelo cambió en el hoyo 6, cuando apareció el primer hammer del partido. Los Angeles lo lanzó, Jupiter lo aceptó y el hoyo pasó a valer dos puntos. Tom Kim se quedó a centímetros, y entonces Theegala encontró el hoyo para empatar 2-2, en una acción que modificó el rumbo del juego.

A partir de ahí, Los Angeles fue superior. En el hoyo 7, Tiger Woods falló en un momento decisivo y dejó el camino abierto para que el conjunto californiano tomara ventaja de 3-2. En el hoyo 8, Theegala volvió a acercar la bola, Kim no tuvo la misma precisión y Fleetwood se encargó de ampliar la diferencia a 4-2.

El golpe definitivo llegó en el hoyo 9, cuando Theegala volvió a aparecer con una jugada de peso para sumar dos puntos más y colocar el 6-2. Ya en la ronda individual, Justin Rose enfrentó a Max Homa en el hoyo 10. Los Angeles jugó agresivo, lanzó el hammer y Jupiter lo aceptó. La apuesta resultó definitiva, porque el conjunto angelino sumó tres puntos más para firmar el 9-2.

Con esa ventaja, el partido terminó en el hoyo 10, sin necesidad de llegar al cierre programado. Los Angeles GC dejó sin respuesta a Jupiter Links, que se equivocó al aceptar ese hammer, y los californianos se convirtieron en los nuevos campeones del TGL Golf 2026, en una final en la que ni la presencia de Tiger Woods pudo evitar el dominio del cuadro californiano.

TE PUEDE INTERESAR: