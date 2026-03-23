¡Nos vamos al Mundial! La selección mexicana femenil vence a Costa Rica y clasifica a la Copa del Mundo Marruecos 2026

El Tri juvenil espera superar el tercer lugar obtenido en la edición pasada y el segundo sitio del campeonato del 2018

El Tri Femenil tuvo paso perfecto en la eliminatoria | @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil sub 17 aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 tras vencer 2-0 a Costa Rica en la última jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf. El encuentro se disputó en Alajuela, donde el equipo mexicano cerró la fase de grupos con paso perfecto dentro del Grupo C.

El conjunto nacional llegó a este compromiso con la posibilidad de asegurar el liderato del sector y el boleto directo al Mundial. Costa Rica también se jugaba su lugar, lo que marcó un desarrollo cerrado durante gran parte del partido, con ambos equipos disputando la posesión y buscando generar opciones al frente.

México logró abrir el marcador en la recta final del primer tiempo. Citlalli Reyes encontró el espacio dentro del área y definió con un remate de derecha al minuto 43, tras una asistencia de Mía Urbano, para colocar el 1-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo mexicano mantuvo el control del partido, mientras Costa Rica intentó reaccionar en busca del empate. El conjunto local adelantó líneas, lo que permitió a México encontrar espacios en la zona ofensiva en los minutos finales.

Fue al minuto 81 cuando Kemberly García amplió la ventaja con una definición de zurda dentro del área, con lo que sentenció el resultado y aseguró la clasificación del equipo mexicano al torneo internacional.

Con este triunfo, México terminó como líder del Grupo C con marca de tres victorias en igual número de partidos. Costa Rica finalizó en la segunda posición con dos triunfos y una derrota, mientras que Puerto Rico logró el último boleto al Mundial como el mejor segundo lugar entre los grupos.

El equipo mexicano cierra la eliminatoria con nueve puntos y sin derrota, consolidando su presencia en una categoría donde ha tenido resultados en torneos recientes, incluido el subcampeonato en 2018 y el tercer lugar en la edición más reciente.

Rumbo a Marruecos 2026 🇲🇽 pic.twitter.com/jMyzVNnkOc — Concacaf W (@ConcacafW) March 22, 2026

La Copa Mundial sub 17 Marruecos 2026 será el siguiente reto para el conjunto nacional, que buscará mantener su rendimiento ante selecciones de otras confederaciones en el torneo internacional.

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