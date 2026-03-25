Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Importante checar el programa vehicular para evitarse sanciones administrativas y económicas. El no seguir las restricciones podría hacer que el vehículo sea remitido al corralón

Importante checar el programa vehicular para esta media semana | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene en operación este miércoles 25 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que los automovilistas deben revisar si su vehículo tiene restricción antes de salir. Este esquema busca reducir la circulación y contribuir a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

La medida aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados es clave para evitar sanciones. No respetar el programa puede derivar en multas económicas y en la remisión del vehículo al corralón, lo que implica gastos adicionales.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 25 de marzo y cuáles sí?

Para este miércoles, no pueden circular los vehículos con holograma 1 y 2 que tengan engomado ROJO y terminación de placas 3 o 4. Esta restricción se aplica en toda la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

En contraste, sí pueden circular los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos. También están exentos aquellos autos que no coincidan con las características del día, por lo que es importante revisar holograma, engomado y número de placa antes de salir.

No Circula miércoles | @CAMegalopolis

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación, principalmente por ozono o partículas finas. Esta medida busca reducir de forma inmediata el número de vehículos en circulación.

Cuando se aplica, las restricciones se amplían a más vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00. Sin embargo, para este miércoles 25 de marzo no se ha activado esta medida, por lo que solo se mantienen las reglas habituales del programa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Las sanciones por incumplir el programa van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente entre 2,346 y 3,519 pesos en 2026. Además, el vehículo puede ser llevado al corralón, generando costos adicionales por arrastre y estancia.

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México, así como en zonas como Toluca y Santiago Tianguistenco. Las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial y los reportes de calidad del aire para evitar contratiempos y cumplir con la normativa vigente.

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