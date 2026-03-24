Del América a la selección de Brasil: Paulo Victor toma el mando de la sub 20 y la sub 23

El asistente técnico dejará por completo su cargo con los de Coapa al final de semestre. Victor se dijo feliz por este nuevo rol en su carrera

El auxiliar técnico pasará a buscar medalla en Los Angeles 2028 | IG: pvictor_gomes

Las Águilas del América enfrentan cambios dentro de su estructura tras confirmarse que Paulo Victor, asistente de André Jardine, asumirá el cargo como entrenador de las selecciones sub 20 y sub 23 de Brasil. La noticia se suma a los movimientos que ha tenido el equipo en los últimos meses, tanto dentro como fuera del campo.

El técnico brasileño ya compartió sus primeras imágenes como seleccionador en sus redes sociales, donde también expresó su postura sobre esta nueva etapa. A través de un mensaje, dejó claro que combinará sus funciones durante un periodo determinado. “Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños sub 20 y sub 23… Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con el Club América”, escribió.

De esta manera, Paulo Victor cumplirá con sus compromisos en la próxima Fecha FIFA con el representativo brasileño, aunque regresará a México para concluir el torneo Clausura 2026 con América. Este será su último semestre en el club antes de enfocarse por completo en su nuevo rol al frente de las categorías menores de Brasil.

La salida del integrante del cuerpo técnico representa otro ajuste en el proyecto del equipo de Coapa, que ha registrado varias modificaciones tras su etapa más reciente. El entorno del club ha seguido de cerca estos cambios, que han impactado la conformación del grupo de trabajo.

Para Paulo Victor, esta etapa no es nueva en el ámbito de selecciones nacionales. Anteriormente formó parte del cuerpo técnico de André Jardine en la selección olímpica de Brasil, con la que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, experiencia que ahora respalda su llegada como entrenador principal.

Su paso por el América también incluye participación en los torneos donde el club logró el tricampeonato, siendo parte del equipo de trabajo que acompañó a Jardine en ese proceso. Por ello, su salida marca el cierre de un ciclo dentro de la institución.

El club continuará su actividad en el Clausura 2026 mientras se ajusta a estos movimientos en su estructura. Paulo Victor, por su parte, se mantendrá en funciones hasta el final del torneo, antes de asumir de forma definitiva su nuevo cargo con la selección brasileña.

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