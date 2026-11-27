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Suchitepéquez Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez recibe a Municipal en Mazatenango en la jornada 22, la última de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los rojos llegan con la posibilidad de meterse directamente en semifinales, aunque también estarán pendientes de lo que pase con Xelajú MC y Mixco. Para los Venados, ya eliminados, los puntos que sumen en casa contarán en la tabla acumulada que definirá la permanencia al final de la temporada.

Suchitepéquez llega al cierre en el último lugar, con 13 puntos tras dos triunfos, siete empates y doce derrotas. Wilmer Ávila volverá a dirigir de manera interina tras la salida de Domingo Omar Zalazar, tal como lo hizo cuando el club destituyó a Manuel Castañeda. Ante su afición, los Venados buscarán su tercera victoria del torneo para iniciar el Clausura con algo más de margen en la lucha por la permanencia.

Por su parte, Municipal marcha tercero con 37 puntos, producto de diez victorias, siete empates y cuatro derrotas. El equipo de Mario Acevedo viene de vencer 3-2 a Aurora en casa y, si repite en Mazatenango, llegará a 40. Ese triunfo le asegurará el pase directo a semifinales si Xelajú MC no le gana a Comunicaciones y Mixco tampoco vence a Antigua GFC. Si hay igualdad de puntos, puede pesar la diferencia de gol: los rojos llegan con +12, frente al +17 de Xelajú y al +8 de Mixco.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Municipal de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Municipal será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Carlos Salazar hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Municipal hoy

Ni Suchitepéquez ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Wilmer Ávila y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez: Julio Secaida; Hugo Silva, Wilson Díaz, Mafre Icuté; Denis Herrera, Nery Cabrera, Marco Rivas, Armando Zamorano; Fabricio González, Carlos Artola y Mateo Alvarado. DT: Wilmer Ávila.

Municipal: Braulio Linares; José Morales, José Mena, Aubrey David, Carlos Aguilar; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Jonathan Franco; John Méndez, José Martínez y Elvi Elington. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Municipal:

24 de septiembre de 2026 | Municipal 3-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 22 de abril de 2018 | Suchitepéquez 0-0 Municipal | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 25 de febrero de 2018 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 26 de noviembre de 2017 | Municipal 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 24 de septiembre de 2017 | Suchitepéquez 1-1 Municipal | Torneo Apertura 2017

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