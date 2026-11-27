El Vasco buscaría reforzar su mediocampo en el mercado invernal con el exjugador del América, quien ha tenido poca actividad con el Real Betis

El Vasco buscaría el fichaje del mexicano | Claro Sports

Javier Aguirre y Álvaro Fidalgo podrían reencontrarse en el fútbol español. De acuerdo con información de ABC, el entrenador mexicano habría solicitado el fichaje del centrocampista verdiblanco para reforzar al Valencia durante el mercado de invierno de 2027.

El exjugador del América no ha conseguido consolidarse en el esquema de Manuel Pellegrini. A sus 29 años, el mediocampista acumula únicamente 122 minutos repartidos en seis encuentros de la presente temporada, cuatro de LaLiga y dos de la Champions League, sin haber iniciado ninguno como titular.

Según el reporte, el conjunto andaluz estaría dispuesto a escuchar ofertas que le permitan recuperar los 1.5 millones de euros que pagó al América para adelantar su incorporación ante las lesiones de Isco y Giovani Lo Celso. El futbolista tiene contrato hasta 2030.

Sin embargo, el Diario AS apunta que el internacional mexicano no sería la primera opción del conjunto che para reforzar su mediocampo y que su salario podría representar un obstáculo para concretar la operación, pese al interés del estratega azteca por volver a contar con él.

Javier Aguirre, un viejo conocido de Álvaro Fidalgo

El Vasco fue el encargado de darle la oportunidad a Fidalgo en la Selección Mexicana tras su naturalización. El centrocampista debutó con el Tricolor en marzo de 2026 y fue titular en los amistosos de preparación mundialista ante Portugal, Bélgica, Australia y Serbia.

Su participación se extendió a la Copa del Mundo de 2026, donde inició como titular en el encuentro inaugural ante Sudáfrica, ingresó de cambio y marcó frente a Chequia, además de tener actividad en la derrota ante Inglaterra.

La confianza que ha recibido con la Selección Mexicana contrasta con su situación en el fútbol español. En lo que va de la temporada, Fidalgo registra 311 minutos con el combinado nacional, más del doble de los que acumula con el Betis, donde ha quedado rezagado ante la sobrepoblación de centrocampistas, compitiendo con Marc Roca, Facundo Bernal, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Lo Celso e Isco

¿Cómo encajaría Álvaro Fidalgo en el Valencia de Javier Aguirre?

¿Cómo encaja Fidalgo en el esquema del Valencia? | Claro Sports

Aguirre llegó al banquillo del Valencia en octubre con la misión de sacar al equipo de los puestos de descenso. Desde entonces, el entrenador mexicano registra tres victorias, dos empates y dos derrotas. El triunfo por la mínima diferencia ante el Rayo Vallecano en la última jornada le permitió al conjunto che abandonar la zona roja y colocarse en la decimoséptima posición con 12 puntos.

Desde su llegada a Mestalla, ha alternado entre el 4-4-2, el 4-2-3-1 y esquemas con cinco defensores, con Guido Rodríguez, Pepelu y Javi Guerra como piezas recurrentes en el mediocampo. El técnico mexicano ha priorizado el orden defensivo y la recuperación del balón, por lo que la incorporación del mexicano podría ofrecerle mayores recursos para la elaboración de juego y la salida desde campo propio.

En un sistema con doble pivote, el exjugador del América podría acompañar al argentino, también exazulcrema, quien asumiría las labores de contención, mientras que Fidalgo tendría mayor libertad para distribuir el balón, superar líneas de presión y conectar con los atacantes. En ese escenario, Pepelu y Javi Guerra serían sus principales competidores por un puesto en el once titular.

El Vasco también podría aprovechar las características del internacional mexicano en un mediocampo de tres integrantes, con Guido como mediocentro defensivo, Fidalgo como organizador y Guerra con mayor libertad para incorporarse al ataque. Filip Ugrinic y Aliou Dieng son otras de las alternativas con las que cuenta Aguirre, aunque este último presenta un perfil más defensivo.

Aunque su llegada a Mestalla no le garantizaría la titularidad, Fidalgo podría encontrar mayores oportunidades de sumar minutos que en el Betis, particularmente por su capacidad para desempeñarse tanto en el doble pivote como de interior. A ello se suma el conocimiento que tiene el Vasco de sus características, tras haberlo utilizado en distintas funciones dentro del mediocampo de la selección mexicana.