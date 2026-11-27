La nueva indumentaria sería utilizada en los primeros partidos de la Tricolor en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Selección Colombia ante Uzbekistán | FCF.

De acuerdo con información filtrada por el portal especializado Footy Headlines, la marca deportiva Adidas planea lanzar una tercera equipación para la Selección Colombia a mediados de 2027. La prenda formaría parte de una estrategia de la compañía alemana para ampliar la línea de uniformes alternativos de selecciones nacionales, un plan que también incluiría a combinados como Argentina e Italia.

Según los datos difundidos por el citado medio, el diseño tendría al azul como tono predominante. Aunque todavía no se conocen los colores secundarios, el patrón gráfico ni existen imágenes oficiales del producto final, por lo que los detalles podrían variar antes de su presentación, la principal novedad radicaría en los emblemas del pecho. En lugar del escudo actual de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la camiseta incorporaría el antiguo logotipo del trébol de Adidas y la insignia de Adefútbol, utilizada por el equipo nacional entre 1961 y 1968.

Color de la que sería la nueva camiseta de la Selección Colombia | Footy Headlines

De concretarse el lanzamiento en 2027, sería apenas la segunda vez que Colombia cuente con un tercer uniforme oficial, tras el modelo suministrado por la firma italiana Lotto en 2009. Esta línea retro se sumaría a otras prendas de inspiración clásica recientes de la marca, como la reedición de la camiseta de 1990 y la indumentaria visitante femenina prevista para 2027.

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El regreso de un emblema de los años sesenta

Escudo de Adefutbol | FCF

La inclusión de este escudo remite directamente a la primera participación de Colombia en una Copa Mundial de la FIFA, disputada en Chile en 1962. En aquel torneo, el equipo vistió de azul y compartió grupo con Uruguay, Yugoslavia y la Unión Soviética, selección ante la cual empató 4-4 en un partido recordado por el gol olímpico anotado por Marcos Coll al guardameta Lev Yashin.

En el plano institucional, Adefútbol fue la entidad que antecedió a la actual organización del balompié en el país, antes de unificarse con la Dimayor en 1971 para dar origen a la FCF. Con la creación de la federación surgieron nuevos distintivos, entre ellos el escudo circular con un balón rojo instaurado en 1975 que se mantuvo vigente durante 48 años.

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El vínculo de la FCF y Adidas se extiende hasta el 2030

El desarrollo de esta nueva indumentaria se enmarca en la relación comercial que Adidas y la FCF mantienen desde 2011 y que fue renovada por ocho años más, asegurando el vínculo hasta 2030 para todas las categorías masculinas y femeninas.

Durante la oficialización del acuerdo en Bogotá, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, indicó que, pese a las cláusulas de confidencialidad, el contrato representa un incremento del 50 % respecto al convenio anterior, además de incluir variables por logros deportivos y regalías por la venta de indumentaria. “La inversión irá al presupuesto de desarrollo y de los gastos que tiene la Federación, de nuestra planificación, en el fútbol femenino. El objetivo no es guardar dinero sino reinvertirlo”, señaló el directivo.

Por su parte, el gerente general de Adidas Colombia, Adolfo Haendler, destacó la relevancia de la federación local dentro de la estructura global de la compañía, situándola junto a aliados estratégicos como Alemania, España, México y Argentina para el desarrollo de proyectos a largo plazo.

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