Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 12, al momento
Sigue el partido del Black Friday 2026 en la NFL, en el que los Acereros jugarán por primera vez tras el despido de Aaron Rodgers por su pelea con el coach Mike McCarthy
¿Quién es Mason Rudolph, el nuevo QB de los Steelers tras el despido de Aaron Rodgers?
Pittsburgh tendrá hoy como QB a Mason Rudolph, un jugador que llegó a la NFL tras ser elegido en la tercera ronda del Draft del 2018, proveniente de Oklahoma State. Nunca ha sido titular a tiempo completo en la NFL y llegó a estar en los Titans en 2024, pero el resto de su carrera ha sido con los Acereros.
Como titular, tiene marca de 9-9-1, con dos momentos recordados. Primero, en 2019, tras la lesión de Ben Roethlisberger, jugó 10 partidos, incluyendo la derrota en Cleveland que terminó con Myles Garrett golpeándole con el casco que le había quitado. En 2020 y 2021 tuvo una titularidad más, hasta que en 2023 sentaron a Kenny Pickett y Mitchell Trubisky para los últimos tres partidos del año, los cuales ganó Rudolph para meterse a los Playoffs, en los que perderían 31-17 en Buffalo.
Rudolph ha completado 64.2% de sus pases para 4,927 yardas, 30 touchdowns y 22 intercepciones.
Los problemas de la ofensiva de los Steelers
Aaron Rodgers rajó de todos, menos de sí mismo. No habló nada de los problemas que tiene la ofensiva de Pittsburgh en parte por sus constantes cambios en la línea de golpeo. Pittsburgh promedia 21.4 puntos por partido, #22 esta temporada en la NFL. Son la ofensiva #23 en yardas por partido. El juego de su QB está fuera del Top 20 en casi cualquier estadística.
Rodgers ha lanzado para 2,241 yardas (#17), con 16 anotaciones y 6 intercepciones, pero promedia apenas 6.2 yardas por intento y 10.2 yardas por intento, QB26 y QB27 esta temporada. Es el QB23 en porcentaje de pases completos, con 60.9%, pese a que lanza muy corto y muy rápido: en promedio 7.0 yardas (solo cinco quarterbacks lanzan más corto, incluyendo a Bo Nix con 6.2), lanzando en promedio a los 2.72 segundos (séptimo más veloz), y eso que intentaron lanzar más profundo a inicio de temporada, con poco éxito.
La ofensiva no es muy creativa. Salen en 65.6% del tiempo con tres receptores (séptimos que más en personal 11), con 64.8% de formación escopeta (64.8%, octavos que más). Lanzan 64.5% del tiempo (sextos que más), no hacen engaños de carrera (18.7%, terceros que menos) y sin hombres en movimiento previo al snap (26.1%, cuartos menores). El personal pesado, playaction y motion son llaves que potencian la eficiencia del QB y no utilizan una sola.
La cronología de la pelea entre Mike McCarthy y Aaron Rodgers que llevó en el despido del QB
La semana estuvo marcada por la guerra interna de los Steelers. Tras perder ante Eagles y Bengals, resurgieron las diferencias entre Aaron Rodgers y el coach Mike McCarthy, quienes ganaron juntos el Super Bowl XLV con Green Bay, pero terminaron no de la mejor manera en 2018. Pittsburgh contrató al coach para ser el sucesor de Mike Tomlin con el visto bueno del QB, pero todo se fue al traste a inicio de semana.
Según lo reportado por distintos medios, Rodgers le pidió a McCarthy cambios en la ofensiva. Él quería ser quien llame la ofensiva. Tras el entrenamiento del martes, el QB pidió todavía más cambios o amenazó con irse del equipo, por lo que el coach decidió mandarlo a la banca. Esa información se filtró el martes por la noche. Poco después, los Steelers anunciaron que Rodgers sería apartado del equipo pero la mañana del miércoles el QB fue al programa de su amigo Pat McAfee a sacar los trapitos al sol.
Rodgers aseguró que se enteró porque le avisó su compañero, el TE Pat Freiermuth. Luego, acusó al coach de no estar presente en múltiples entrenamientos porque todos sabían que estaba ‘durmiendo una siesta’. Aseguró que tenía un asistente que le traía helados todos los días. Reveló que el domingo ante los Eagles, al medio tiempo, rompió la reunión diciendo ‘1, 2, 3… ¡Packers!’. El quarterback afirmó que McCarthy estaba resentido desde los tiempos en Green Bay y que hablaba porque no era un tema de dinero y que apoyaba a sus compañeros… pero sacó la ropa sucia frente a las cámaras. De los problemas ofensivos, poco se habló con la prensa amiga.
Tras el incendio, los Steelers anunciaron que el QB sería despedido, algo que no querían hacer porque abre la puerta a que otro equipo, incluyendo rivales directos en la lucha por los Playoffs, le contraten.
Después de eso, el coach McCarthy habló a la prensa de todo lo que pasó. Admitió que sucedió eso de que gritó Packers en lugar de Steelers, además de las diferencias en el llamado de jugadas.
Horas después, el dueño de los Steelers, Art Rooney II, respaldó a su entrenador y dijo que no iban a tolerar la insubordinación de Rodgers. Confirmó que la decisión la tomó el gerente general y que van ahora con Mason Rudolph como QB.
Para leer las declaraciones, les tenemos esta nota.
Inactivos: los jugadores que se perderán el Steelers vs Broncos
Estamos a menos de 90 minutos del kickoff del Black Friday y ya tenemos a los jugadores que estarán inactivos para este compromiso.
Por los Steelers, están inactivos Kaden Wetjen (WR), Drew Allar (QB de emergencia), Sean Murphy-Bunting (CB), Eli Heidenreich (RB), Cole Holcomb (LB), Alex Highsmith (LB), Gabe Rubio (DE). A ellos se suman par de bajas importantes por lesión, como del liniero ofensivo Mason McCormick, además del tackle defensivo Sebastian Joseph-Day, ambos en la reserva de lesionados.
Pittsburgh tiene refuerzos, porque activaron a los WR Max Hurleman y Michael Pittman Jr., el liniero Doug Nester y el linebacker Jacoby Windmon.
Por los Broncos, están inactivos Sam Ehlingher (QB de emergencia), Lil’Jordan Humphrey (WR), Taylor Rapp (S), Gavin Ortega (OL), Kage Casey (OG) y Dallen Bentley (TE). El veterano RB JK Dobbins está suspendido y otro corredor, RJ Harvey, está en la reserva de lesionados, lo mismo que los linieros defensivos Sai’vion Jones y Eyioma Uwazurike.
Predicciones Semana 12 NFL: ¿Quién es el favorito para llevarse el triunfo y por qué?
En los últimos momios de Caliente.mx, los Broncos son favoritos para ganar el partido del Black Friday. En el moneyline paga -250 al triunfo de Denver, por +210 a que Pittsburgh da la sorpresa en casa. La línea de puntos está en Denver -4.5, pagando ambas -110.
Se espera un partido de defensivas, con el total en 37.0 puntos. Tanto las Altas como las Bajas pagan -110.
En el simulador de Opta, los Broncos ganan en 60.5% de las ocasiones, por 39.5% de los Steelers. El FPI de ESPN lo ve distinto: es Pittsburgh favorito a ganar, con 50.7%, por 48.9% de Denver.
Antecedentes y último resultado del Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers
Hay 35 antecedentes entre Denver y Pittsburgh, incluyendo los Playoffs, con el primer duelo en 1970. Los Steelers dominan con 20 victorias, por 14 derrotas y un empate. Ganaron los últimos tres, incluyendo victorias en 2020 y 2021 en Pittsburgh.
Cuando se juega en la Ciudad del Acero, la serie va 8-7 Steelers, aunque la última victoria de los Broncos como visitantes fue en 2006, 31-20.
Ocho juegos en esta rivalidad se disputaron en la postemporada, con Denver ganando en 5. Eso incluye par de juegos memorables, como la victoria de Tim Tebow como underdog de 7.5 puntos en la ronda de comodines de la temporada 2011, con el pase de 80 yardas con Demaryius Thomas en tiempo extra. También está la final de la Conferencia Americana de la temporada 2005, en la que Ben Roethlisberger y compañía fueron a la Milla a ganar 34-17 camino a vencer a Seattle en el Super Bowl XL, el quinto anillo para la franquicia.
Denver visita a Pittsburgh en el partido del Black Friday de la NFL 2026
El festín de fútbol americano no para. Este viernes 27 de noviembre tenemos partido de la Semana 12, en el Black Friday, cuando los Pittsburgh Steelers reciban a los Denver Broncos, en un duelo entre equipos que están en puestos de Playoffs en este momento, pero el juego llega tras una novela después de que los Acereros despidieran a Aaron Rodgers.
El martes se filtró que Mike McCarthy habría decidido que Mason Rudolph sería el QB titular para este partido, tras lo cual Rodgers fue a hablar con sus amigos de la prensa y Pittsburgh terminó despidiéndolo.
En medio de este caos, reciben a los Broncos, los líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana, que llegan con seis victorias al hilo tras iniciar la temporada 2-2, aunque todavía con actuaciones no muy convincentes de su ofensiva.
Denver quiere además aprovechar la derrota de los Kansas City Chiefs en Acción de Gracias para tomar todavía más ventaja en la AFC Oeste
¿Cómo llegan los Broncos y Steelers al partido de este 27 de noviembre?
Denver y Pittsburgh, si la temporada terminara hoy, se enfrentarían en la primera ronda de los Playoffs de la NFL. Los Broncos son segundos en la Conferencia Americana, con marca de 2-2. Comenzaron la temporada de manera titubeante, perdiendo en Kansas City y San Francisco, pero desde que Sean Payton asumió el control de la ofensiva, han ganado seis partidos consecutivos.
Los Broncos estaban empatados en el liderato de la AFC Oeste con los Chiefs, pero la derrota de Kansas City en Buffalo del jueves les asegura el liderato una semana más, pase lo que pase en Pittsburgh, aunque Denver quiere recortar distancias al primer sembrado de la conferencia, Buffalo, que tiene marca de 10-1, además de que Jacksonville y Cincinnati les pisan los talones con 7-3.
Los Steelers, por su parte, son en este momento el tercer comodín de la AFC y el que iría a Denver si la campaña terminara ahora. Tienen marca de 6-5, pero perdieron sus últimos dos partidos tras la semana de descanso, aunque fueron en calidad de visitantes. Vuelven a Pittsburgh, donde están invictos en la temporada 2026, aunque en medio de una semana de novela por la decisión de cambiar de QB, mandando a Aaron Rodgers a la banca, tras lo cual llegó una guerra de declaraciones que terminó con el despido del cuatro veces MVP. Mason Rudolph será el que comande la ofensiva de los Acereros para este partido.
¿A qué hora juegan Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers hoy y dónde ver la Semana 12 de la NFL 2026?
El partido del Black Friday de la NFL se juega este viernes 27 de noviembre, en punto de las 15:00 horas, tiempo local, 14:00 horas de la CDMX. Se puede seguir el juego a nivel mundial por Amazon Prime Video, además de tener el seguimiento minuto a minuto online por Claro Sports.