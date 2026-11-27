La cronología de la pelea entre Mike McCarthy y Aaron Rodgers que llevó en el despido del QB

La semana estuvo marcada por la guerra interna de los Steelers. Tras perder ante Eagles y Bengals, resurgieron las diferencias entre Aaron Rodgers y el coach Mike McCarthy, quienes ganaron juntos el Super Bowl XLV con Green Bay, pero terminaron no de la mejor manera en 2018. Pittsburgh contrató al coach para ser el sucesor de Mike Tomlin con el visto bueno del QB, pero todo se fue al traste a inicio de semana.

Según lo reportado por distintos medios, Rodgers le pidió a McCarthy cambios en la ofensiva. Él quería ser quien llame la ofensiva. Tras el entrenamiento del martes, el QB pidió todavía más cambios o amenazó con irse del equipo, por lo que el coach decidió mandarlo a la banca. Esa información se filtró el martes por la noche. Poco después, los Steelers anunciaron que Rodgers sería apartado del equipo pero la mañana del miércoles el QB fue al programa de su amigo Pat McAfee a sacar los trapitos al sol.

Así fue la pelea entre Rodgers, McCarthy y los Steelers |ClaroSports

Rodgers aseguró que se enteró porque le avisó su compañero, el TE Pat Freiermuth. Luego, acusó al coach de no estar presente en múltiples entrenamientos porque todos sabían que estaba ‘durmiendo una siesta’. Aseguró que tenía un asistente que le traía helados todos los días. Reveló que el domingo ante los Eagles, al medio tiempo, rompió la reunión diciendo ‘1, 2, 3… ¡Packers!’. El quarterback afirmó que McCarthy estaba resentido desde los tiempos en Green Bay y que hablaba porque no era un tema de dinero y que apoyaba a sus compañeros… pero sacó la ropa sucia frente a las cámaras. De los problemas ofensivos, poco se habló con la prensa amiga.

Tras el incendio, los Steelers anunciaron que el QB sería despedido, algo que no querían hacer porque abre la puerta a que otro equipo, incluyendo rivales directos en la lucha por los Playoffs, le contraten.

Después de eso, el coach McCarthy habló a la prensa de todo lo que pasó. Admitió que sucedió eso de que gritó Packers en lugar de Steelers, además de las diferencias en el llamado de jugadas.

Horas después, el dueño de los Steelers, Art Rooney II, respaldó a su entrenador y dijo que no iban a tolerar la insubordinación de Rodgers. Confirmó que la decisión la tomó el gerente general y que van ahora con Mason Rudolph como QB.

Para leer las declaraciones, les tenemos esta nota.