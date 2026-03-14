Gavi recibe el alta médica tras más de seis meses de ausencia

El mediocampista del Barcelona recibió el alta médica tras más de seis meses fuera por lesión y podría reaparecer este domingo ante el Sevilla

Gavi podría tener minutos este domingo | Reuters

El Barcelona recibió una de las noticias más esperadas de su temporada en la antesala de su partido de LaLiga frente al Sevilla, programado para este domingo 15 de marzo: Gavi ya tiene el alta médica y vuelve a estar disponible para Hansi Flick después de más de seis meses alejado de las canchas.

El futbolista de 21 años fue operado a finales de septiembre mediante una artroscopia tras sufrir una lesión en el menisco interno de la rodilla. Aquella intervención llegó después de que apenas pudiera disputar los dos primeros encuentros de la temporada de LaLiga, frente a Mallorca y Levante, antes de iniciar un largo proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de actividad durante más de medio año.

Durante ese periodo, Gavi se perdió 40 partidos oficiales con el conjunto catalán. Su regreso supone una alternativa importante para Flick en un momento clave del calendario, con el Barcelona peleando por defender la cima en liga y con un compromiso decisivo en Champions League este miércoles ante Newcastle.

El mediocampista ya había acompañado recientemente al equipo en el viaje a St. James’ para el duelo de ida de los octavos de final, aunque en ese momento todavía no contaba con el alta médica. Ahora, tras completar varias semanas de entrenamiento con el grupo, el club confirmó que está listo para volver a formar parte de una convocatoria oficial.

Our No. 6 is back. pic.twitter.com/HS7BltFf8r — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 14, 2026

Hansi Flick reacciona al regreso de Gavi

La intención del cuerpo técnico es que su retorno sea gradual. Después de un periodo tan largo sin competir, el plan contempla que sume minutos de forma progresiva para recuperar ritmo de juego y evitar cualquier riesgo físico en una fase decisiva de la temporada.

Hansi Flick explicó en conferencia de prensa cómo se gestó el regreso del mediocampista y dejó claro que el club seguirá un plan cuidadoso para su reincorporación: “¿Lo hemos anunciado ya? Ya tiene el alta, estoy contento. Espero que pueda jugar algún minuto. Me ha gustado mucho lo que he visto de él en el entrenamiento, pero obviamente hay que gestionarlo”.

El estratega alemán insistió en que la prioridad será cuidar el proceso físico del futbolista después de una rehabilitación larga y exigente: “Hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Estoy muy contento de tenerle de vuelta”. Sin duda alguna, “es un encuentro o importante para él”.

Flick también destacó el estado anímico del canterano y la energía que puede aportar al equipo una vez que vuelva a competir: “Está con la actitud adecuada. Eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerle de vuelta”.

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