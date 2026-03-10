Newcastle vs Barcelona, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2026

El Barça visita St. James Park en busca de sacar ventaja en el primer juego de la serie. Resultado, estadísticas y goles al momento

Newcastle vs Barcelona, en vivo la Champions League hoy | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Newcastle vs Barcelona hoy 10 de marzo de 2026? El partido entre el Newcastle y el Barcelona se disputará hoy martes 10 de marzo de 2026, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será St. James Park, inmueble con capacidad para 52 mil espectadores. ¿Dónde ver el Newcastle vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online Newcastle vs Barcelona, partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

¡Es martes de UEFA Champions League! Newcastle y Barcelona se miden en el partido de ida de los octavos de final de la temporada 2025-26, en busca de dar el primer golpe en su eliminatoria rumbo a la fase de ocho mejores. El cuadro inglés logró su boleto por la vía de los Playoffs, luego de imponerse por global de 9-3 al Qarabag. Del otro lado un conjunto español que calificó de forma directa a octavos, al finalizar en la quinta posición de la fase de liga gracias a sus cinco victorias, un empate y dos derrotas. ¡Vámonos con toda la previa!

