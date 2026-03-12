Real Oviedo vs Valencia en vivo: horario y dónde ver la jornada 28 de LaLiga 2026

Oviedo ocupa la parte baja de la clasificación y necesita sumar puntos para mejorar su posición.

La jornada 28 de LaLiga 2025-2026 continúa este sábado 14 de marzo con el enfrentamiento entre Real Oviedo y Valencia. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Tartiere y representa un partido importante para ambos equipos en la recta final del campeonato.

El conjunto asturiano llega a este compromiso en una situación complicada dentro de la tabla general. Oviedo ocupa la parte baja de la clasificación y necesita sumar puntos para mejorar su posición. Enfrente tendrá a un Valencia que busca mantener la regularidad para escalar posiciones en la liga española.

El duelo también tendrá impacto en la pelea por evitar el descenso y en la lucha por la mitad de la tabla. Mientras el equipo local busca cortar una racha complicada de resultados, el conjunto valenciano intentará aprovechar su mejor momento reciente.

Horario y dónde ver Oviedo vs Valencia el partido de la jornada 28 de LaLiga 2026?

El partido entre Real Oviedo y Valencia se jugará el sábado 14 de marzo de 2026 en el estadio Carlos Tartiere.

El silbatazo inicial está programado para las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro podrá seguirse en televisión y plataformas de streaming que transmiten LaLiga, dependiendo del país. En México y Latinoamérica, el partido estarpa disponible a través de Sky Sports.

Alineaciones probables del Oviedo vs Valencia

Aunque las alineaciones oficiales se confirman una hora antes del partido, estos podrían ser los once iniciales de ambos equipos para el duelo de la jornada 28.

Real Oviedo (posible alineación):

Leo Román; Lucas Ahijado, Dani Calvo, Costas, Abel Bretones; Jimmy, Luismi; Viti Rozada, Seoane, Masca; Alemão.

Valencia (posible alineación):

Mamardashvili; Thierry Correia, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Pepelu, Javi Guerra; Fran Pérez, Diego López, Sergi Canós; Hugo Duro.

Antecedentes y últimos resultados del Oviedo vs Valencia en la LaLiga

Real Oviedo llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente al Espanyol en la jornada anterior. En sus últimos cuatro partidos del campeonato registra un empate y tres derrotas, con cinco goles anotados y diez recibidos.

Por su parte, Valencia afronta el encuentro tras vencer 3-2 al Alavés. En sus partidos recientes dentro de LaLiga suma dos victorias y dos derrotas, con siete goles a favor y seis en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en esta temporada se disputó el 30 de septiembre de 2025, cuando Real Oviedo se impuso 2-1.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Oviedo vs Valencia y cuánto paga?

De acuerdo con las casas de apuestas, el Valencia parte como ligero favorito para este partido, debido a su mejor posición en la tabla y a los resultados recientes.

Sin embargo, el factor local podría equilibrar el encuentro, ya que Oviedo necesita sumar puntos para salir del fondo de la clasificación. Actualmente, el conjunto asturiano ocupa el puesto 20 con 18 puntos, mientras que Valencia se encuentra en el lugar 12 con 32 unidades.

Los momios suelen colocar al Valencia con mayor probabilidad de triunfo, aunque el empate también aparece como un resultado posible en un duelo que podría ser cerrado en el Carlos Tartiere.

