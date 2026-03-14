Posibles alineaciones del Junior vs Fortaleza por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Junior de Barranquilla y Fortaleza.

Junior vs Fortaleza, previa | Claro Sports

Continúan las acciones de la fecha número 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Junior de Barranquilla hace las veces de local en el Estadio Romelio Martínez para enfrentar a Fortaleza. Dos equipos que están urgidos de tres puntos para consolidarse en los puestos de clasificación para las finales del Fútbol Profesional Colombiano..

Posible alineación del Junior para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Cristián Barrios, Yimmi Chará; Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel. DT: Alfredo Arias.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Jhon Martínez, Yesid Díaz, Jhon Balanta, David Ramírez Pisciotti; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Jhon Veláquez, Andrés Arroyo, Richardson Rivas y Franco Pulicastro. DT: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la jornada 11 en el Estadio Romelio Martínez, tendrá su pitazo inicial este domingo 15 de marzo a partir de las 8:30 p.m. (hora COL). El cotejo se podrá ver en la señal de Win Sports TV y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Junior de Barranquilla:

10.03.2026 | Junior 0-4 Nacional | Fecha 3.

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza | Fecha 10.

28.02.2026 | Jaguares 0-2 Junior | Fecha 9.

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior | Fecha 8.

Últimos partidos de Fortaleza:

04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.

01.03.2026 | Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16.

21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.

15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó | Fecha 7.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Asistente 1: John Aguilar (Risaralda).

John Aguilar (Risaralda). Asistente 2: Freddy Velasco (Cauca).

Freddy Velasco (Cauca). Cuarto árbitro: Carlos Casseres (Atlántico).

Carlos Casseres (Atlántico). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Javier Patiño (Meta).

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