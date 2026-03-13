Barcelona vs Sevilla en vivo: horario y dónde ver la jornada 28 de LaLiga 2026

Barcelona recibe al Sevilla en la jornada 28 de LaLiga 2026 con la mira puesta en mantener su ventaja; los andaluces intentarán sumar puntos clave para alejarse del descenso

Barcelona vs Sevilla, en vivo online | Claro Sports

El Barcelona recibe al Sevilla este domingo 15 de marzo en el Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El conjunto blaugrana llega como líder del campeonato y busca mantener su ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid, mientras que los andaluces intentarán sumar puntos valiosos en una de las visitas más complicadas de la temporada para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Barcelona busca su cuarto triunfo consecutivo en LaLiga y dejar atrás el mal sabor de boca que dejó la visita a Newcastle a media semana, donde, a pesar de rescatar un empate, el equipo se vio superado durante varios pasajes del partido. El próximo miércoles, los culés recibirán a los Magpies para la vuelta de los octavos de final de la Champions League, por lo que deberán gestionar esfuerzos y mantener la concentración en ambos frentes.

Sin embargo, el conjunto blaugrana sabe que no puede descuidar la liga, donde mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, conservar, o incluso ampliar, esa diferencia es una prioridad para el equipo de Hansi Flick, que busca evitar cualquier tropiezo que pueda poner presión en la tabla.

Por su parte, el Sevilla llega con una buena racha competitiva. Los andaluces han empatado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y suman una victoria en ese mismo periodo. No pierden desde el pasado 2 de febrero, aunque la visita al Camp Nou representa el desafío más exigente de esta seguidilla de resultados.

A pesar de la racha positiva, los albirrojos continúan cerca de la zona de descenso, apenas seis puntos por encima del Mallorca. Por ello, sumar en la casa blaugrana sería un resultado de enorme valor para estabilizar su temporada y ganar tranquilidad en la recta final del campeonato.

Horario y dónde ver Barcelona vs Sevilla el partido de la jornada 28 de LaLiga 2026?

El encuentro entre Barcelona y Sevilla, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, se jugará este domingo 15 de marzo en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México, en el Camp Nou.

La transmisión para todo México estará disponible a través de Sky Sports, mientras que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todas las actualizaciones del partido, estadísticas en tiempo real y los momentos más importantes para no perder ningún detalle del enfrentamiento.

Alineaciones probables del Barcelona vs Sevilla

Lamine Yamal y Eric García estarán disponibles para el Barcelona luego de haberse perdido algunos entrenamientos durante la semana. Las bajas confirmadas para los culés son Andreas Christensen, Jules Koundé, Alejandro Balde y Frenkie de Jong, lo que limita las opciones defensivas para Hansi Flick. Sin embargo, la buena noticia es que el equipo podría contar con el regreso de Gavi, quien volvió al banquillo en el duelo ante Newcastle y podría sumar minutos nuevamente en este compromiso de liga.

Por su parte, el Sevilla no podrá contar con Peque Fernández ni Marcao, mientras que Rubén Vargas, quien apenas ha disputado un partido desde noviembre, y Neal Maupay se mantienen en duda a la espera de nuevas evaluaciones físicas.

Barcelona : Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Ferran Torres, Marcus Rashford.

: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Ferran Torres, Marcus Rashford. Sevilla: Odyssead Vlachodimos; César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Andrés Castrin, Gabriel Suazo; Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé, Djibril Sow; Akor Adams, Alexis Sánchez.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Sevilla en LaLiga

El pasado 5 de octubre, el Sevilla dio la gran sorpresa en el Sánchez Pizjuán al derrotar al Barcelona 4-1 en la jornada 8 de la actual campaña. Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams marcaron para los andaluces, mientras que Marcus Rashford descontó para los blaugranas.

Aquel resultado cortó una racha de siete victorias consecutivas del Barcelona sobre el Sevilla y una seguidilla de 19 partidos sin perder ante los andaluces en LaLiga, que se mantenía vigente desde 2015.

Sevilla 4-1 Barcelona | LaLiga 25/26 | Jornada 8

Sevilla 1-4 Barcelona | LaLiga 24/25 | Jornada 23

Barcelona 5-1 Sevilla | LaLiga 24/25 | Jornada 10

Sevilla 1-2 Barcelona | LaLiga 23/24 | Jornada 38

Barcelona 1-0 Sevilla | LaLiga 23/24 | Jornada 8

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona – Sevilla y cuánto paga?

La localía y el liderato colocan al Barcelona como el claro favorito para llevarse el triunfo este 15 de marzo. En Caliente.mx, la victoria de los culés paga -371, colocándolos como uno de los grandes favoritos de la jornada ante un Sevilla que sigue luchando por estabilidad en la tabla.

El triunfo de los andaluces en el Camp Nou paga +825, mientras que el empate aparece con momio de +520. Las líneas de apuesta anticipan un partido favorable para el Barcelona, que buscará mantener o incluso ampliar su ventaja sobre el Real Madrid en la clasificación general de LaLiga.

Te puede interesar