Hinchas del Racing de Santander le piden a Gustavo Puerta que no se vaya

El mediocampista fue pieza clave de la Selección Colombia en el pasado Mundial, jugó todos los partidos.

Gustavo Puerta / NurPhoto via AFP/ Cesar Ortiz Gonzalez.

Si hubo un jugador revelación del pasado Mundial 2026 para la Selección Colombia fue Gustavo Puerta, el mediocampista de primera línea se ganó a pulso la titularidad con el equipo ‘cafetero’ desde aquel partido contra Uzbekistán en Ciudad de México, Néstor Lorenzo le dio el voto de confianza y prometió.

El volante jugó los 5 partidos que su selección participó en la cita orbital: 80 minutos vs Uzbekistán, 90 vs República Democrática del Congo, 90 vs Portugal, 90 vs Ghana y 120 ante Suiza, compromiso en el que el combinado patrio se despidió del certamen al quedar eliminado desde los cobros del punto penal.

Al ser uno de los futbolistas que más participó con Colombia en la pasada cita orbital, era meritorio que equipos grandes de las principales Ligas de Europa se fijaran en él, sin embargo no ha sido así, a pesar que se han ventilado varios rumores en el actual mercado de fichajes, no obstante ninguno ha sigo contundente.

Por tal motivo en todo el entorno del Racing de Santander, el colombiano se ha convertido en una verdadera preocupación. Después de tasarlo en una cifra aproximada a los 20 millones de euros, los hinchas del cuadro español han comenzado con una campaña para que el mediocampista permanezca en el club.

En el encuentro contra Elche de este viernes por la tercera jornada de LaLiga, los fanáticos se manifestaron en las tribunas del Campos de Sport de El Sardinero, enviándole un mensaje claro al sudamericano: “Gustavo quédate, Gustavo quédate..”, corearon los hinchas del Real Santander, en medio del compromiso que ganaron 3-2.

Racing de Santander le compró al Bayer Leverkusen a Gustavo Puerta, en la temporada pasada fue uno de los jugadores más importantes del cuadro español. Registró 33 partidos, 3 goles, 1 asistencia y 2.715 minutos con este club en LaLiga2 y Copa del Rey. Sin lugar a dudas fue ficha clave para su ascenso a primera división.

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