Al Nassr vs Al Taawoun en vivo: Cristiano Ronaldo es titular
Al Nassr recibe a Al Taawoun en la jornada 4 de la Liga Saudí. Cristiano Ronaldo y compañía buscan mantener el paso perfecto este 28 de agosto
Alineaciones del Al Nassr vs Al Taawoun para la jornada 4, al momento
Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Salem Al-Najdi; Kingsley Coman, Gabriel, Samú Costa, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo y João Félix.
Al Taawoun: Mailson Tenório dos Santos; Zine Eddine Belaïd, Awn Al-Saluli, Muteb Al-Mufarrij; Bassam Al-Hurayji, Aschraf El Mahdioui, Oscar Dorley, Marin Petkov; Mohammed Al-Aqel, Abderrazak Hamdallah y Younes El Bahraoui.
¿A qué hora inicia el Al Nassr vs Al Taawoun hoy 28 de agosto de 2026?
El partido Al Nassr vs Al Taawoun comienza a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 28 de agosto. La Federación Saudí de Fútbol tiene programado el encuentro para las 21:00 horas locales en el Al-Awwal Park de Riad.
¿Dónde ver el Al Nassr vs Al Taawoun en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir Al Nassr vs Al Taawoun en vivo a través de FOX One, servicio que cuenta con la transmisión del partido de la jornada 4 de la Liga Profesional Saudí. El encuentro también aparece disponible mediante FOX One dentro de Prime Video Channels, sujeto a suscripción y disponibilidad regional.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Al Nassr y Al Taawoun, jornada 4 Liga Profesional Saudí!
La Liga Profesional Saudí 2026-27 continúa este viernes 28 de agosto con el duelo entre Al Nassr y Al Taawoun, correspondiente a la jornada 4. El encuentro se disputa en el Al-Awwal Park de Riad, donde Cristiano Ronaldo y compañía buscarán mantener el inicio perfecto del campeón, que llega como líder después de ganar sus tres primeros compromisos del campeonato.
Al Nassr viene de protagonizar una remontada 3-2 ante Al Ettifaq, partido en el que estuvo dos goles abajo y jugó con 10 hombres tras la expulsión del guardameta Bento. Sadio Mané apareció con un doblete, incluido el tanto de la victoria en el tiempo agregado, mientras Cristiano Ronaldo salió del encuentro después del descanso. El resultado permitió al cuadro dirigido por Ange Postecoglou conservar el paso perfecto tras las primeras tres fechas.
El conjunto de Riad comenzó su participación liguera con triunfo 3-0 sobre Al Fateh y posteriormente goleó 4-0 a Al Riyadh, antes de superar a Al Ettifaq. Además, viene mostrando producción ofensiva con jugadores como Mané y João Félix, mientras Cristiano Ronaldo ya consiguió su primer tanto de la temporada frente a Al Riyadh.
La situación de Al Taawoun es distinta. El equipo todavía no consigue una victoria en la Liga Profesional Saudí después de tres jornadas: empató 0-0 con Al Khaleej en su debut, perdió 3-2 ante Al Kholood y volvió a igualar sin anotaciones frente a Al Fayha. Su único triunfo oficial de agosto llegó en la Copa del Rey saudí, con marcador de 3-0 sobre Damac.