Real Madrid vs Málaga en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de LaLiga 2026

El equipo blanco continúa en la pelea por el liderato de la Liga española en casa al recibir al Málaga, que desde 2018 no se medía al Real Madrid

¿Cuándo juega el Real Madrid? Horario y TV para ver el juego vs Málaga|Claro Sports

El Real Madrid inició la temporada con paso perfecto en el regreso de José Mourinho como entrenador. Dos partidos, dos victorias por varios goles de diferencia es el saldo del equipo blanco, que recibe este domingo 30 de agosto al Málaga en el Bernabéu en partido de la jornada 3 de LaLiga.

El equipo blanco ya se puso ‘al corriente’ en este inicio de la temporada del fútbol español, en el que aplazaron su partido de la jornada 1 por la cantidad de jugadores que disputaron las semifinales del Mundial. Jugaron el partido pendiente de la primera fecha el miércoles ante la Real Sociedad, dominando la segunda parte para ganar 4-1 y ser uno de cuatro equipos que ha sumado seis puntos en este inicio del torneo.

Su rival del domingo, el Málaga, volvió a Primera división tras sufrir par de descensos desde 2018. Volvieron para esta temporada, pero debutaron con un revés en el Metropolitano ante el Atlético, seguido de un empate en La Rosaleda ante el Deportivo La Coruña el fin de semana pasado. Ahora les toca enfrentarse a un equipo al que nunca han podido vencer como visitantes.

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Horario y dónde ver Real Madrid vs Málaga el partido de la jornada 3 de LaLiga 2026?

El partido está programado a las 17:00 horas tiempo de la capital de España. Estos son los horarios y canales de TV para seguir el partido en distintas regiones del continente americano, además de que podrás seguir este compromiso minuto a minuto por internet en Claro Sports:

México : 09:00 horas por Sky Sports.

: 09:00 horas por Sky Sports. Estados Unidos : 11:00 horas (ET) y 08:00 (PT) por ESPN+ y ESPN Deportes.

: 11:00 horas (ET) y 08:00 (PT) por ESPN+ y ESPN Deportes. Centroamérica : 09:00 horas por Sky Sports.

: 09:00 horas por Sky Sports. Sudamérica: 10:00 horas (Bogotá), 12:00 (Buenos Aires) por ESPN.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Málaga

Mourinho tendrá que gestionar cargas de trabajo, ya que el Madrid jugó a mitad de semana. También hay múltiples bajas de larga duración (Asencio, Militao,Mendy, Rodrygo y Thiago) y dos futbolistas que están en duda, Tchouaméni y Endrick. Por el Málaga, hay cuatro jugadores descartados (Calero, Murillo, Niño y Ochoa), mientras que Diarra es duda.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; Mbappé. MÁLAGA: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Dani Lorenzo, Izan Merino, Dotor; Larrubia, Chupete, Joaquín.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Málaga en la Liga española

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 36 antecedentes entre el Real Madrid y el Málaga, aunque llevan más de un lustro sin enfrentarse ya que el equipo blanquiazul descendió hasta la tercera categoría del fútbol español.

El saldo es de 27 victorias del Real Madrid, por 8 empates y solo una victoria del Málaga, que se dio en 2012 en La Rosaleda. Nunca han ganado en el Bernabéu, con solo tres empates en 18 encuentros visitando al equipo blanco. Estos fueron los cinco últimos encuentros:

Jornada 32 LaLiga 17/18: Málaga 1-2 Real Madrid

Jornada 13 LaLiga 17/18: Real Madrid 3-2 Málaga

3-2 Málaga Jornada 38 LaLiga 16/17: Málaga 0-2 Real Madrid

Jornada 19 LaLiga 16/17: Real Madrid 2-1 Málaga

2-1 Málaga Jornada 25 LaLiga 15/16: Málaga 1-1 Real Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Málaga y cuánto paga?

El Madrid es el más amplio favorito a ganar esta fecha en el fútbol español. En los momios de Caliente.mx, consultados el viernes, el triunfo del equipo de Mourinho paga -700, por +750 al empate y +1600 a que el Málaga da la campanada histórica en el Bernabéu.

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