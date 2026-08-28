Vucetich abre las puertas de Tigres a Gignac para incorporarse a la directiva

El goleador francés se convirtió en uno de los principales referentes de la época dorada de la institución, su conocimiento del vestidor y el fútbol mexicano

André-Pierre Gignac podría comenzar a escribir un nuevo capítulo con Tigres lejos de las canchas. Víctor Manuel Vucetich abrió las puertas para que el histórico goleador francés pueda incorporarse en el futuro a la estructura directiva del equipo, una posibilidad que ya ha sido contemplada dentro de la institución.

“Creo que Gignac pertenece a Tigres. Si él acepta, sería muy bueno y de mucho beneficio para la institución. Ayudaría muchísimo, pero esto hay que llevarlo a cabo poco a poco, ver ese momento coyuntural que se pueda estar presentando para poder llevar a cabo esa petición”, declaró Vucetich al ser cuestionado sobre la posibilidad de integrar al francés.

El respaldo de Vucetich cobra relevancia debido a su doble función como vicepresidente deportivo y entrenador de Tigres, por lo que tendría participación en la construcción de la nueva estructura deportiva de los universitarios.

André-Pierre Gignac podría tener futuro como directivo de Tigres

La relación entre Gignac y Tigres podría continuar después de su etapa como futbolista, el francés se convirtió en uno de los principales referentes de la época dorada de la institución y su conocimiento del vestidor, del fútbol mexicano y de la exigencia que rodea al equipo podría ser aprovechado desde una posición directiva. Vucetich consideró positiva la posibilidad, aunque dejó claro que una eventual incorporación tendrá que realizarse en el momento adecuado y dependerá también de la decisión del propio Gignac.

La continuidad de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo también permanece abierta, aunque inicialmente asumió como entrenador interino mientras comenzaba sus funciones en la vicepresidencia deportiva, su permanencia podría extenderse conforme avance el Apertura 2026.

“Se va a ir evaluando poco a poco. Afortunadamente, ahorita se ha solucionado la situación de la dirección técnica. Yo no tengo tanta experiencia en un área administrativa porque siempre me he dedicado a la cancha, me está sirviendo el tener el conocimiento para poder en el momento entender mucho mejor toda esa área administrativa”, explicó. La decisión permitirá a Vucetich conocer desde dentro las necesidades de la plantilla mientras comienza a trabajar en la reconstrucción deportiva del club.

MÁS INFORMACIÓN: La Liga MX modificaría partidos de la jornada 7 por la definición de la Leagues Cup

Primera victoria cambió el ánimo de Tigres

El primer triunfo del torneo también permitió reducir parte de la presión que había acompañado al equipo durante las primeras jornadas: “La victoria nos cae muy bien, nos reconforta y, además, como que vuelve, se vuelve a retomar esa memoria ganadora de parte del equipo. Y eso nos ha permitido trabajar durante toda esta semana de una manera más relajada”, señaló Vucetich antes de viajar a Torreón. Tigres buscará ahora ligar victorias por primera vez en el Apertura 2026 y comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

La siguiente prueba será ante uno de los equipos con mayores problemas en el comienzo del campeonato. Santos Laguna acumula cinco derrotas después de cinco jornadas, todavía no consigue puntos y solamente ha marcado cuatro goles, mientras que ha recibido 11.

El escenario representa una oportunidad para que Tigres confirme la reacción mostrada con Vucetich y consiga su segunda victoria consecutiva. Para el nuevo vicepresidente deportivo, además, las próximas semanas serán importantes más allá de los resultados: deberá comenzar a definir la estructura deportiva del futuro, donde el nombre de André-Pierre Gignac ya aparece como una posibilidad.

Te puede interesar: