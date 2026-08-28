Así se jugará la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Agosto se cierra con buenos compromisos en la actividad del fútbol colombiano. Repase cuál será la agenda para el fin de semana.

Balón de la Liga BetPlay | Foto: Vizzor

El calendario va llenando de obligación a varios equipos en aras de mejorar sus resultados. Por ahora, de manera amplia, el liderato se lo lleva América de Cali con un invicto digno de admirar. Precisamente suma 16 puntos de 18 posibles en un prometedor inicio, ratificado con una victoria reciente ante Junior por 4-2 en Palmira.

El turno de apertura en la jornada será para los ‘Escarlatas’ en su visita a Jaguares de Córdoba. Junior y Santa Fe van a segundo turno en el duelo más atractivo de la fecha. Ya el cierre sabatino queda a cargo de Atlético Nacional en su visita a Alianza en Valledupar.

Para el domingo, el DIM, Millonarios y Deportivo Cali no tienen más opción que ganar. Los ‘Embajadores’ van en buen nivel, mientras que los ‘Poderosos’ y ‘Azucareros’ defraudaron en casa las anteriores jornadas. Cuatro partidos marcarán la pauta en un domingo movido.

El lunes y martes se baja el telón de la fecha con tres partidos. Pasto y Pereira, así como Tolima y Cúcuta, además del Fortaleza vs Once Caldas, cerrarán la octava fecha del fútbol colombiano. Repase cómo será la programación:

Programación de la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Sábado, 29 de agosto:

4:25 p.m. | Jaguares de Córdoba vs América de Cali | Estadio Jaraguay.

6:30 p.m. | Junior vs Independiente Santa Fe | Estadio Romelio Martínez.

8:30 p.m. | Alianza vs Atlético Nacional | Estadio Armando Maestre.

Domingo, 30 de agosto:

2:00 p.m. | Águilas Doradas vs Boyacá Chicó | Estadio Cincuentenario.

4:10 p.m. | Independiente Medellín vs Llaneros | Estadio Atanasio Girardot.

6:15 p.m. | Millonarios vs Internacional de Bogotá | Estadio El Campín.

8:20 p.m. | Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga | Estadio Palmaseca.

Lunes, 31 de agosto:

6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira | Estadio Departamental Libertad.

8:05 p.m. | Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo | Estadio Manuel Murillo Toro.

Martes, 1 de septiembre:

8:00 p.m. | Fortaleza vs Once Caldas | Estadio Metropolitano de Techo

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