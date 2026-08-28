La historia de Weimar Asprilla: “Empecé jugando de delantero… y una vez atajé sin aguantes”

El arquero de Independiente Santa Fe, Weimar Asprilla, fue la gran figura para eliminar a River Plate en el Estadio Más Monumental.

Weimar Asprilla, figura de Santa Fe | REUTERS/Agustin Marcarian

Concretada la hazaña histórica de Independiente Santa Fe eliminando a River Plate en el Estadio Más Monumental de la Copa Sudamericana 2026, solo hay un nombre y apellido en boca de todos. Weimar Asprilla se llevó todos y cada uno de los reflectores en el apasionante partido entre colombianos y argentinos por los octavos de final de ‘La Gran Conquista’.

El guardameta que reemplazó al portero titular de Independiente Santa Fe Andrés Mosquera Marmolejo, tuvo una serie de ensueño. Pese a que en el partido de ida en Bogotá solo fue exigido una vez, allí respondió. Y, en Buenos Aires, brilló con luz propia. No solo debajo del arco fue importante atajando mano a mano a Sebastián Driussi y un par de remates de media distancia de Ángel Correa, Marcos Acuña y compañía.

También en la tanda de penales escribió su propia historia. Luego de atajar un penal de 11 que se cobraron, justo en su turno de rematar, Sebastián Beltrán lo erró. Una situación que lo ponía en la posibilidad de anotar y darle la clasificación a su equipo en el mítico estadio del ‘millonario’. Weimar Asprilla no dudo, disparó al centro y Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate.

Las claves del éxito de Weimar Asprilla en Santa Fe

Weimar Asprilla es un portero colombiano nacido en Quibdó, Chocó. Una tierra de donde han salido varios futbolistas importantes en la historia del balompié ‘tricolor’. Jackson Martínez, Jhon Arias, Wason Rentería y Libis Arenas, entre otros, son jugadores que han surgido de ese territorio.

En Independiente Santa Fe, una de las voces más importantes en el arco es quien se consagró campeón de la Copa Sudamericana con el club en 2015, Robinson Zapata. Justamente, el actual golero del ‘cardenal’ se tomó unos minutos para resaltar la importancia de ‘Rufay’ en su proceso de crecimiento como profesional después de dar a conocer que inició su carrera en el fútbol jugando de delantero: “Ha sido muy importante para mi. Aún cuando no había llegado ya me escribía. Me ha ayudado a ganar confianza y me ha enseñado”.

"RUFAY HA SIDO MUY IMPORTANTE PARA MÍ"#SportsCenter El preparador de arqueros de Santa Fe forja la carrera de Weimar Asprilla.



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Sobre el lanzamiento del penal definitivo en la tanda entre Independiente Santa Fe y River Plate, Weimar Asprilla reveló un par de detalles. “El árbitro va a correr un balón detrás de mi. Yo me volteo y veo a Nahuel Bustos riéndose allá atrás. Eso me sirvió para bajar las pulsaciones, tener el valor para mirar al cielo y pensar que todo iba a salir bien”.

LOS DETALLES DEL PENAL CON EL QUE SANTA FE ELIMINÓ A RIVER



Weimar Asprilla reveló en #SportsCenter secretos de su cobro en el Monumental por CONMEBOL Sudamericana.



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Volviendo a la curiosidad de que Weimar Asprilla comenzó en el fútbol jugando como delantero, también se encontraron un par de detalles más. Pues, ya en su posición de ahora, la portería, tuvo una acción bastante curiosa en su etapa juvenil. “Me quedé dormido y cuando llegó la ruta a recogerme salí rápido, pero cuando llegamos al camerino me di cuenta que se me habían quedado los guantes. Me tocó tapar sin guantes y ganamos”.

🤣🧤 El día que Weimar Asprilla atajó sin guantes



🗣️ “Fue en mi etapa de juvenil. Me recogía la ruta y me quedé dormido, entonces cuando llegó salí rápido para no hacerlos esperar y me di cuenta al llegar a la cancha”



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