¡Sigue apartado! Julián Álvarez vuelve a ausentarse del entrenamiento del Atlético y no estará ante Sevilla

El argentino suma tres días sin entrenar. Simeone lo respalda y desde España se reporta que el delantero presenta un cuadro de depresión

Julián Álvarez volvió a quedar al margen del entrenamiento del Atlético de Madrid este viernes 28 de agosto y acumuló su tercera ausencia consecutiva en las sesiones dirigidas por Diego Pablo Simeone. El delantero argentino no trabaja con el grupo desde el miércoles y quedó descartado para el encuentro frente al Sevilla por la tercera jornada de LaLiga. El club había explicado inicialmente sus ausencias por una “indisposición”, mientras distintas informaciones apuntan ahora a una situación relacionada con su salud.

Julián Álvarez suma tres días sin entrenar y no jugará ante Sevilla

La ausencia comenzó el miércoles, en el regreso del plantel al trabajo después del empate 2-2 frente al Villarreal. El Atlético informó entonces que Álvarez no estaba disponible debido a una indisposición. El jueves tampoco participó y este viernes volvió a faltar al entrenamiento colectivo, aunque Marca señaló que estaba previsto que pudiera realizar trabajo individual durante la jornada.

La situación tiene consecuencias para Simeone de cara a la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador confirmó que el argentino no formará parte de la convocatoria ante el Sevilla y deberá modificar su ataque debido a que Alexander Sorloth tampoco está disponible. “Evidentemente Julián no va a estar mañana”, confirmó el técnico en conferencia de prensa.

En las últimas horas surgió además una información que requiere cautela por tratarse de la salud del futbolista. De acuerdo con un reporte de El Partidazo de COPE, Álvarez habría presentado al Atlético documentación médica en la que figura un diagnóstico de depresión. Hasta el momento de la publicación de esos reportes, ni el Atlético de Madrid ni el propio jugador habían difundido públicamente un parte médico que detallara esa información.

La ausencia se produce también después de lo ocurrido en el partido ante Villarreal, cuando una parte de los aficionados manifestó su rechazo hacia el delantero tras las declaraciones realizadas durante el Mundial sobre su intención de cambiar de equipo. Álvarez ha quedado en el centro de las diferencias entre Atlético de Madrid y Barcelona por su futuro, aunque no existe información que permita establecer que ese conflicto sea la causa de una eventual condición médica.

La psicóloga deportiva Marie Cartwright había analizado días atrás, en declaraciones recogidas para BBC, los efectos que puede generar la presión de una afición sobre un futbolista. La especialista explicó que un jugador puede entrar en un denominado “estado de amenaza”, en el que aumenta la percepción sobre las consecuencias de cometer errores y puede verse afectada la concentración. Su explicación fue de carácter general y no constituye una valoración clínica de Julián.

Simeone respalda a Julián Álvarez

Diego Simeone evitó incrementar la tensión alrededor de su delantero y centró su discurso en recuperarlo desde el apartado deportivo. El Cholo aseguró que mantiene la intención de ayudar a Álvarez y reiteró el lugar que ocupa el argentino dentro de sus planes, pese a que por ahora no existe una fecha pública para su regreso a los entrenamientos. “Mi objetivo es ayudar a que Julián siga siendo determinante en el equipo”, fue el mensaje que acompañó su comparecencia.

El entrenador también fue consultado sobre la posibilidad de recomponer la situación una vez que el futbolista vuelva a trabajar. Simeone sostuvo que hará “todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”, una postura con la que busca separar el conflicto del mercado de fichajes del trabajo que le corresponde como responsable deportivo del Atlético.

El técnico cerró sus respuestas sobre Álvarez con un mensaje centrado en el estado del jugador. “En la vida se puede revertir todo mientras haya salud”, expresó Simeone, quien no quiso profundizar en información médica ni entrar en las diferencias que existen entre el club, el jugador y los equipos relacionados con su posible salida.

Mientras tanto, el futuro del campeón del mundo permanece abierto antes del cierre del mercado. Cadena SER informó que Álvarez mantuvo esta semana una reunión de más de cinco horas con familiares, su representante y abogados para valorar los siguientes pasos, con la continuidad en el Atlético y una eventual salida como escenarios sobre la mesa. Por ahora, lo confirmado en el terreno deportivo es que suma tres entrenamientos fuera del grupo y no estará disponible ante Sevilla.

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