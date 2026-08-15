La divertida dinamica a Cucurella con su meme viral de gato

El Real Madrid puso a prueba los gustos de uno de sus defensores con una dinámica en redes sociales que tuvo como protagonista a un peculiar gato

Cucurella, listo para afrontar un nuevo reto con el Madrid | Reuters

La cuenta oficial del Real Madrid compartió un video protagonizado por Marc Cucurella, quien participó en una dinámica para elegir cuál de los uniformes del conjunto blanco prefiere para esta temporada.

El detalle que llamó la atención estuvo en la forma de representar cada equipación. En lugar de mostrar únicamente las camisetas, los tres uniformes aparecen caracterizados por el famoso gato de uno de los stickers relacionados con el futbolista, un elemento que ya se ha vuelto reconocible entre los aficionados en redes sociales. Mira el video, aquí.