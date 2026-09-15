Mourinho señala el problema del Real Madrid: “No matamos los partidos”

El técnico portugués reconoció que el Madrid perdió el control después de tomar ventaja y permitió la reacción del Elche

Mourinho habla de los errores del Madrid | Reuters

José Mourinho reconoció que el Real Madrid dejó escapar el control del partido ante Elche y tuvo que resolver el encuentro en los últimos minutos para conseguir la victoria por 3-2. El técnico portugués señaló que su equipo redujo la intensidad después de una primera parte en la que había generado ocasiones para ampliar la diferencia.

“Tres puntos nada más. Obviamente que después del primer tiempo la sensación era de 3, 4 o 5 en el segundo tiempo. Bajamos la intensidad, dejamos mucho espacio”, explicó Mourinho tras el encuentro.

El entrenador intentó modificar el funcionamiento de su equipo con cambios en el centro del campo para recuperar el control. Sin embargo, Elche aprovechó el momento para acercarse en el marcador y encontró espacios para complicar el cierre del encuentro.

“Intenté dar más consistencia en el centro del campo con Jude y Brahim, pero justo ellos nos hicieron el 2-1 y en estos campos, con este ambiente, el equipo que parece muerto se viene arriba”, señaló.

Para Mourinho, el problema no estuvo relacionado con la capacidad del equipo para generar oportunidades, sino con la dificultad para cerrar los partidos cuando tiene una ventaja. El técnico explicó que el Madrid ha tenido encuentros en los que pudo definir antes el resultado y terminó permitiendo que sus rivales regresaran al partido. “Son partidos acabados en que tenemos ocasiones para matar y no matamos. Después de no matar, pasamos de la facilidad a no controlar”, afirmó.

El portugués reconoció que esta situación representa un aspecto que el equipo debe corregir. Consideró que cuando el marcador parece estar controlado, el Madrid puede disminuir su intensidad y dejar de ejecutar algunas de las acciones que le permiten dominar los encuentros.

“Cuando todo parece fácil, dejas las cosas sin hacer. La explicación que encuentro es que si el partido parece fácil y no lo rematas, luego bajas, pierdes el control, interpretas mal la facilidad”, explicó.

Pese a ello, Mourinho destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas durante el tramo final. El Madrid volvió a tomar el control después de los cambios y consiguió marcar la diferencia antes del silbatazo final. “Tenemos mucho talento. Y nosotros arriesgamos al máximo, con jugadores que tenían un sentimiento de que no podíamos perder. E hicimos unos últimos minutos muy buenos”, comentó.

MÁS INFORMACIÓN: Rodri explica su no al Real Madrid y revela conversación con Mourinho

El entrenador también habló sobre las rotaciones realizadas durante esta parte del calendario. Señaló que Kylian Mbappé y Konaté son los únicos futbolistas que han disputado completos los partidos ante Inter, Rayo Vallecano y Elche.

Mourinho valoró además el compromiso dentro del vestidor y explicó que los jugadores deben mantener la concentración durante los 90 minutos. “La gente está unida, motivada, amistad, compromiso”, señaló.

Sobre Arda Güler, el técnico aclaró que su sustitución respondió a la necesidad de recuperar el control del encuentro. “No es imprescindible, nadie es imprescindible”, explicó Mourinho, quien consideró que el futbolista había reducido su intensidad al desempeñarse como mediapunta y abarcar una zona amplia del campo.

También se refirió al rendimiento de Diomande, quien disputó 85 minutos después de recibir una tarjeta amarilla. Mourinho destacó su capacidad para mantenerse dentro del partido pese a esa condición. “Está creciendo. Tiene muy buena capacidad de trabajo, inteligencia, porque no es fácil jugar 85 minutos con una amarilla. Ha hecho un gran trabajo”, comentó.

En cuanto a la defensa, Mourinho reconoció que recibir goles en cada partido es un aspecto que debe corregirse. “Me gusta mucho que mi equipo marca goles, pero me gusta controlar los partidos, no me gusta regalar”, afirmó.

El técnico señaló que los goles del Elche llegaron después de que el Madrid perdiera el control del encuentro y reconoció el trabajo del entrenador rival, Anselmi, por los ajustes realizados durante el partido.

El Real Madrid tendrá ahora que recuperar a sus jugadores y comenzar la preparación para su siguiente compromiso. “Habrá que descansar ahora y empezar a preparar el partido el jueves”, concluyó Mourinho.

Te puede interesar: