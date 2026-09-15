Elche CF vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 6
El Real Madrid visitará al Elche FC en el Estadio Martínez Valero este martes 15 de septiembre bajo el marco de la jornada 6 del fútbol español
Alineaciones del Elche CF vs Real Madrid para la jornada 6, al momento
El Elche de Martín Anselmi apuesta por un 3-4-2-1, pero la necesidad de sumar puntos podría llevar al técnico argentino a explorar variantes tácticas, sobre todo después de cinco jornadas sin conocer la victoria. En el otro frente, José Mourinho parece cada vez más convencido de que el Real Madrid puede explotar mejor sus virtudes con un 4-2-3-1, aunque el 4-3-3 ha sido el sistema que mejores resultados y sensaciones ha ofrecido al conjunto merengue durante buena parte de los últimos años.
Elche CF: Matías Dituro, Víctor Chust, Federico Redondo, Buba Sangaré, Marc Aguado, Martim Neto, Gonzalo Villar, Roy Revivo, Germán Valera, Tete Morente y Abiel Osorio.
Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Vinicius, Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappe.
¿A qué hora inicia el Elche CF vs Real Madrid hoy 15 de septiembre de 2026?
El Real Madrid visita al Elche este martes 15 de septiembre en el Estadio Manuel Martínez Valero, en un partido de la jornada 6 de LaLiga que enfrenta dos realidades muy distintas. El conjunto de Martín Anselmi marcha en el puesto 19 con apenas dos puntos y todavía busca su primera victoria del torneo, aunque el empate ante Athletic Club en San Mamés le dio un pequeño respiro. Del otro lado, el equipo de José Mourinho llega con 12 unidades y la mira puesta en la cima, por lo que una victoria resulta clave para mantener la presión sobre el Barcelona y llegar con confianza al próximo derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.
El enfrentamiento también presenta un desafío especial para Kylian Mbappé, quien suma siete goles en seis partidos oficiales y busca acabar con una particular cuenta pendiente: el Elche es el único equipo de Primera División al que todavía no le ha marcado. José Mourinho, además, podría mover algunas piezas por la carga de partidos entre LaLiga y la Champions League, con Arda Güler como una de las alternativas para refrescar el ataque. Enfrente, Martín Anselmi apuesta por un Elche combativo, consciente de que el Martínez Valero puede convertirse en el escenario perfecto para dar la sorpresa y escapar de la zona de descenso. El poderío ofensivo del combinado merengue se medirá así con la resistencia de un equipo que necesita convertir la urgencia en puntos.
México: 13:30 horas.
Centroamérica: 13:30 horas.
Estados Unidos: 15:30 horas ET, 12:30 horas PT.
Colombia: 14:30 horas.
Argentina: 16:30 horas.
¿Dónde ver el Elche CF vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
El Estadio Martínez Valero tendrá este martes 15 de septiembre un partido que puede poner a prueba a dos equipos con objetivos importantes en LaLiga. El Elche CF recibe al Real Madrid en la sexta jornada del campeonato, en un partido que llega en un momento clave para ambos y que promete una buena pelea por los tres puntos.
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México: Sky Sports.
Centroamérica: Sky Sports y Vix.
Estados Unidos: ESPN y FuboTv
Colombia: DIRECTV Sports.
Argentina: DIRECTV Sports.