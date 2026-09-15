Elche CF vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 6

¿A qué hora inicia el Elche CF vs Real Madrid hoy 15 de septiembre de 2026?

El Real Madrid visita al Elche este martes 15 de septiembre en el Estadio Manuel Martínez Valero, en un partido de la jornada 6 de LaLiga que enfrenta dos realidades muy distintas. El conjunto de Martín Anselmi marcha en el puesto 19 con apenas dos puntos y todavía busca su primera victoria del torneo, aunque el empate ante Athletic Club en San Mamés le dio un pequeño respiro. Del otro lado, el equipo de José Mourinho llega con 12 unidades y la mira puesta en la cima, por lo que una victoria resulta clave para mantener la presión sobre el Barcelona y llegar con confianza al próximo derbi madrileño ante el Atlético de Madrid.

El enfrentamiento también presenta un desafío especial para Kylian Mbappé, quien suma siete goles en seis partidos oficiales y busca acabar con una particular cuenta pendiente: el Elche es el único equipo de Primera División al que todavía no le ha marcado. José Mourinho, además, podría mover algunas piezas por la carga de partidos entre LaLiga y la Champions League, con Arda Güler como una de las alternativas para refrescar el ataque. Enfrente, Martín Anselmi apuesta por un Elche combativo, consciente de que el Martínez Valero puede convertirse en el escenario perfecto para dar la sorpresa y escapar de la zona de descenso. El poderío ofensivo del combinado merengue se medirá así con la resistencia de un equipo que necesita convertir la urgencia en puntos.

México: 13:30 horas.

Centroamérica: 13:30 horas.

Estados Unidos: 15:30 horas ET, 12:30 horas PT.

Colombia: 14:30 horas.

Argentina: 16:30 horas.