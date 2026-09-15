Rodri explica su no al Real Madrid y revela conversación con Mourinho tras fichar con el Barça

El mediocampista del Barcelona espera que un futbolista español gane el Balón de Oro 2026

Rodri se mostró agradecido con José Mourinho | Reuters

Rodri Hernández reveló detalles de la decisión que tomó durante el último mercado de fichajes y reconoció que rechazar al Real Madrid no fue sencillo. El mediocampista español, actual jugador del Barcelona, explicó que la propuesta del conjunto blanco fue una de las situaciones más complicadas que tuvo que afrontar antes de elegir al cuadro azulgrana.

En una entrevista con La Vanguardia, el futbolista aseguró que la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid representó un momento importante en su carrera, aunque finalmente decidió apostar por el proyecto deportivo del Barcelona. Además, contó que tuvo contacto con José Mourinho para agradecerle personalmente el interés mostrado durante las negociaciones.

“Fue difícil decir que no al Real Madrid, porque es un club con una dimensión enorme y por supuesto que valoro mucho el interés que tuvieron en mí”, explicó Rodri, quien destacó el trato recibido por parte del entrenador portugués y la institución madridista.

El mediocampista señaló que la relación con Mourinho fue positiva durante el proceso y que consideró importante tener un gesto de agradecimiento con el técnico del Real Madrid. “Le llamé para agradecerle el interés, el trato y cómo se habían comportado conmigo”, mencionó el internacional español en la entrevista con La Vanguardia.

Su llegada al Barça fue por un tema futbolístico y no de números

Rodri dejó claro que su decisión de fichar por el Barcelona estuvo relacionada con un aspecto deportivo y no con una diferencia económica. El jugador explicó que analizó el proyecto que tenía enfrente y consideró que la propuesta azulgrana era la que mejor encajaba con sus objetivos.

“No fue una cuestión de números, fue una cuestión futbolística, de presente y de futuro”, afirmó el mediocampista, quien llegó al conjunto catalán después de una etapa exitosa con el Manchester City.

El futbolista también reconoció que volver a España era una prioridad y que la oportunidad de formar parte del proyecto del Barcelona terminó siendo determinante para elegir su nuevo destino. La llegada de Rodri representa una de las apuestas importantes del club azulgrana para reforzar su mediocampo.

La operación generó atención porque el Real Madrid también había mostrado interés por incorporar al jugador. José Mourinho confirmó previamente que tuvo conversaciones con Rodri y que el conjunto blanco presentó una oferta importante por el español, aunque la negociación no terminó con el resultado esperado para los madridistas.

Rodri espera que un español gane el Balón de Oro tras ganar el Mundial

Además de hablar sobre su llegada al Barcelona y la decisión de rechazar al Real Madrid, Rodri también se refirió al reconocimiento individual más importante del fútbol mundial: el Balón de Oro.

El mediocampista aseguró que espera que un futbolista español vuelva a conquistar el premio después de una generación que ha conseguido importantes logros internacionales. Rodri destacó que ganar un Mundial aumenta las posibilidades de que un jugador español sea reconocido nuevamente como el mejor del planeta.

El jugador del Barcelona fue una de las figuras de la selección española en la última Copa del Mundo y su rendimiento lo colocó como uno de los nombres más importantes del fútbol internacional.

Con su llegada al Barcelona, Rodri inicia una nueva etapa en su carrera después de convertirse en una referencia del Manchester City y del combinado nacional español. Ahora, el mediocampista buscará responder a la confianza del conjunto azulgrana mientras mantiene la ilusión de seguir compitiendo por los principales títulos.

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