Selección Mexicana: horarios confirmados de sus amistosos de septiembre y octubre

El Tricolor enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile durante la primera Fecha FIFA de la nueva etapa rumbo al Mundial de 2030

Rafa Márquez hará su debut como técnico tricolor ante Colombia | Imago 7

La nueva era de la Selección Mexicana está lista para comenzar. Rafael Márquez tendrá sus primeros partidos como director técnico del Tricolor durante la ventana internacional de septiembre y octubre de 2026, con cuatro encuentros amistosos que marcarán el punto de partida del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

México iniciará su actividad el sábado 26 de septiembre contra Colombia en Baltimore. Tres días después enfrentará a Perú en Nueva Jersey, mientras que en octubre llegará uno de los encuentros más atractivos de la ventana, frente a Estados Unidos en Phoenix. La gira concluirá el martes 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.

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Ya hay fechas y horarios confirmados para los próximos cuatro partidos de México: Colombia y Perú en septiembre; Estados Unidos y Chile en octubre. 🔥⚽

📺 Todos los encuentros podrás seguirlos por Claro Sports Premium, con previa, partido y… pic.twitter.com/mKIPSKfAWO — Claro Sports (@ClaroSports) September 15, 2026

Los cuatro partidos representan las primeras pruebas para Márquez después de asumir definitivamente el mando de la Selección Mexicana tras el Mundial de 2026. El exdefensor inicia un proyecto que tiene como objetivo construir la base del equipo que llegará a 2030.

La extensa ventana permitirá al nuevo cuerpo técnico trabajar con diferentes variantes y observar a un grupo amplio de futbolistas. México enfrentará a tres selecciones sudamericanas y también volverá a medirse a Estados Unidos, su principal rival dentro de la Concacaf, en un calendario de cuatro partidos en apenas 11 días.

Además de los encuentros, Claro Sports ofrecerá una cobertura especial alrededor del Tricolor. Las transmisiones estarán disponibles en territorio mexicano a través de Claro Sports Premium, con previa, partido y análisis posterior para acompañar cada una de las presentaciones de la Selección Nacional.

Partidos y horarios de México en la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez

Los aficionados podrán suscribirse a Claro Sports Premium en YouTube por 59 pesos mexicanos al mes, con acceso a las transmisiones sin anuncios ni interrupciones y al canal lineal de Claro Sports.

También existirá la opción de adquirir determinados eventos de manera individual mediante Pay Per View (PPV) por 14.50 pesos mexicanos por evento, sin necesidad de contratar la membresía mensual. Esta modalidad estará disponible en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

México vs Colombia Sábado 26 de septiembre M&T Bank Stadium, Baltimore Previa: 17:00 horas Partido: 19:00 horas Post: 21:00 horas

México vs Perú Martes 29 de septiembre Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Previa: 17:00 horas Partido: 19:00 horas Post: 21:00 horas

Estados Unidos vs México Sábado 3 de octubre State Farm Stadium, Phoenix Previa: 18:00 horas Partido: 20:00 horas Post: 22:00 horas

México vs Chile Martes 6 de octubre Memorial Coliseum, Los Ángeles Previa: 18:30 horas Partido: 20:30 horas Post: 22:30 horas



Los encuentros forman parte del acuerdo mediante el cual Claro Sports transmitirá alrededor de 76 partidos de la Selección Mexicana entre 2026 y 2034, con aproximadamente 38 encuentros por ciclo mundialista. La oferta contempla amistosos, partidos como local de las eliminatorias mundialistas y los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La primera ventana de Rafael Márquez será así el arranque de una nueva etapa para el Tricolor y también el inicio de la cobertura de Claro Sports rumbo al Mundial de 2030, con los cuatro partidos de septiembre y octubre como las primeras citas del nuevo proyecto nacional.

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