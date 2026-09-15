¿Obed Vargas está borrado del Atlético de Madrid? Cholo Simeone aclara la situación del mexicano

El técnico rojiblanco destacó el trabajo del mediocampista mexicano y señaló que espera darle una oportunidad durante la temporada

Obed Vargas se quedó en el Atlético para la 2026-27 | Imago7

Diego ‘Cholo’ Simeone habló sobre la situación de Obed Vargas en el Atlético de Madrid previo al partido contra Osasuna de la jornada 6 de LaLiga. El entrenador argentino fue cuestionado por el presente del mediocampista mexicano, quien todavía no suma minutos en la temporada 2026-27, y explicó que continúa trabajando dentro de una competencia importante en el centro del campo.

“Está trabajando con el mismo entusiasmo y trabajo desde que llegó. Es una competencia muy grande en el mediocampo. Es un chico humilde, noble, trabajador. Esa es la línea a seguir esperando la oportunidad que tenga”, señaló Simeone en conferencia de prensa.

El técnico rojiblanco también mencionó que Obed deberá mantenerse preparado para aprovechar la posibilidad cuando llegue su momento. “Seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible, como lo hace, buscando tener esa oportunidad que, espero, el entrenador se la pueda dar”, agregó el entrenador argentino.

Obed Vargas, mediocampista mexicano de 21 años, no fue convocado para los primeros cuatro partidos del Atlético de Madrid en la temporada y permaneció en el banquillo durante la victoria ante Real Sociedad en la quinta jornada. Durante el pasado mercado de fichajes se especuló con una posible salida a préstamo, aunque finalmente permaneció en la plantilla dirigida por Simeone.

La temporada pasada, el mundialista con México en 2026 tuvo participación en 13 partidos con el Atlético de Madrid, 12 de ellos en LaLiga y uno en la Copa del Rey. El mexicano acumuló 750 minutos y registró una asistencia, además de iniciar como titular en ocho encuentros.

Cholo elige a Messi como favorito para ganar el Balón de Oro 2026

Durante la misma conferencia, Simeone también fue consultado sobre su favorito para conquistar el Balón de Oro 2026. El entrenador del Atlético de Madrid señaló a Lionel Messi como su candidato principal por el rendimiento que tuvo durante la Copa del Mundo.

“Messi, sin ninguna duda, por el Mundial que hizo, con la edad que tiene. Ninguna duda, Messi”, respondió el estratega argentino sobre el delantero del Inter Miami.

Messi, de 39 años, lideró a Argentina durante el Mundial 2026 y terminó el torneo con ocho goles en ocho partidos, además de ayudar a su selección a llegar hasta la final, donde cayó ante España en tiempo extra. El atacante marcó en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania, posteriormente anotó frente a Cabo Verde y Egipto en rondas de eliminación directa, además de aportar tres asistencias en cuartos y semifinales contra Suiza e Inglaterra respectivamente.

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