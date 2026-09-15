Tabla de posiciones de LaLiga al momento: El Real Madrid busca acercarse al Barcelona en la jornada doble

La Liga española tiene dos jornadas en la semana previa a la Fecha FIFA. Así van los resultados y posiciones del fútbol español

¿Cómo va la Liga española? Resultados y posiciones de la jornada 6 | Reuters

Jornada doble en el fútbol español. LaLiga disputa a mitad de semana la jornada 6, con nueve compromisos previo al fin de semana en que se disputará el derbi madrileño previo a la pausa por la Fecha FIFA.

Una sexta fecha que adelantó ya un partido hace unas semanas por la Europa League, dejando nueve partidos en el itinerario. La actividad comienza en Butarque, con el Rayo Vallecano recibiendo en su casa temporal al Espanyol.

El Real Madrid busca recortar distancias con el Barça previo a medirse al Atlético el fin de semana, mientras que los culés recibirán al Racing de Santander en busca de seguir con paso perfecto esta temporada.

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Tabla de posiciones LaLiga 2026, al momento: Jornada 6

El Barça llega a la jornada 6 como líder y siempre sumó tres puntos: cinco partidos, cinco victorias por goleada y 15 unidades, con tres de ventaja sobre el Real Madrid y el Betis, que suman un revés en esta campaña.

Barcelona | 15 puntos | +17 Real Madrid | 12 puntos | +10 Real Betis | 12 puntos | 1 Alavés | 10 puntos | +6 Atlético de Madrid | 10 puntos | +4 Sevilla | 10 puntos | +2 Deportivo | 9 puntos | +3 Espanyol | 7 puntos | +3 Athletic | 7 puntos | +1 Racing de Santander | 7 puntos | 0 Osasuna | 7 puntos | -3 Rayo Vallecano | 7 puntos | -5 Real Sociedad | 7 puntos | -5 Levante | 5 puntos | -2 Getafe | 5 puntos | -3 Celta de Vigo | 4 puntos | -3 Málaga | 3 puntos | -6 Villarreal | 2 puntos | -3 Elche | 2 puntos | -7 Valencia | 1 punto | -9

Resultados de la jornada 6 de la Liga española

La sexta fecha del fútbol español técnicamente inició el 3 de septiembre. LaLiga adelantó el compromiso de la Real Sociedad y el Celta de Vigo, ya que ambos equipos debutan en la Europa League esta semana. El resto de partidos se jugarán como parte de esta fecha doble.

Jueves 3 de septiembre 2026 Real Sociedad 0-0 Celta Vigo

Martes 15 de septiembre 2026 Rayo Vallecano 2-1 Espanyol 12:00 Alavés vs Valencia 13:30 Elche vs Real Madrid

Miércoles 16 de septiembre 2026 11:00 Atlético de Madrid vs Osasuna 11:00 Deportivo La Coruña vs Sevilla 13:30 Barcelona vs Racing de Santander 13:30 Levante vs Athletic

Jueves 17 de septiembre 2026 11:00 Betis vs Getafe 13:30 Málaga vs Villarreal



Así va la clasificación del Pichichi de LaLiga 26/27

La tabla de goleadores del fútbol español tiene, de momento, empate entre cinco jugadores, incluidos Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en el liderato de goleo:

Lamine Yamal (Barcelona): 6 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 6 Raphinha (Barcelona): 6 Camello (Rayo Vallecano): 6 Roberto (Espanyol): 6 Aubameyang (Deportivo La Coruña): 5 Zaibri (Racing de Santander): 5

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Liga española?

Los puestos para las competiciones de la UEFA de la próxima temporada dependen del desempeño de los clubes de cada federación en las mismas esta campaña. LaLiga podría tener más plazas que las ‘habituales’, que son seis, distribuidas de la siguiente manera:

Jugarán Champions League: los primeros cuatro lugar

Jugará Europa League: el quinto lugar

Jugarán Conference League: el sexto lugar

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

En la Liga española, los criterios de desempate son distintos a los de otras competiciones como la Premier League. Si dos equipos terminan con los mismos puntos en la tabla, no se ordenan de la siguiente manera:

Puntos obtenidos en enfrentamientos directos Diferencia de goles en enfrentamientos directos Diferencia de goles en todos los partidos de LaLiga Goles a favor Clasificación del Fair Play

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