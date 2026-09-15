Suchitepéquez busca reaccionar y confirma a su tercer técnico del Apertura

La llegada de Salazar representa otro cambio en el banquillo de los Venados durante el actual campeonato.

Suchitepéquez quiere salir del fondo | Facebook: Suchitepéquez

Suchitepéquez confirmó a Omar Salazar como su nuevo entrenador para continuar su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El técnico asume la conducción del primer equipo después de la salida de Manuel Castañeda y tendrá como asistente a Duglas Zamora, según informó oficialmente la institución mazateca.

La llegada de Salazar representa otro cambio en el banquillo de los Venados durante el actual campeonato. Castañeda había presentado su renuncia por asuntos personales después de cuatro partidos al frente del plantel, período en el que registró una victoria, un empate y dos derrotas.

Antes de Castañeda, Suchitepéquez había comenzado el Apertura bajo la conducción de Héctor “Pity” Altamirano. Su ciclo terminó después de las primeras cuatro jornadas, en las que el recién ascendido solamente consiguió un punto. De esta manera, Salazar será el tercer entrenador del club durante el torneo.

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Omar Salazar asume el mando de Suchitepéquez

La directiva decidió apostar por una persona que conoce la institución. En su comunicado, Suchitepéquez destacó que Omar Salazar y Duglas Zamora han formado parte de la historia del club, por lo que ambos regresan ahora para hacerse cargo del proyecto deportivo desde sus nuevas funciones.

El nombramiento también modifica la planificación establecida tras la renuncia de Castañeda. Inicialmente, Wilmer Ávila, preparador de porteros, había quedado al frente del equipo de manera interina mientras la dirigencia analizaba las alternativas para ocupar definitivamente el puesto.

Salazar tendrá como primera tarea buscar una reacción deportiva en un equipo que atraviesa dificultades en la clasificación. Suchitepéquez ha tenido problemas para sostener resultados desde su regreso a la máxima categoría y los cambios realizados en el cuerpo técnico reflejan la búsqueda de una respuesta durante esta primera parte del Apertura.

Los Venados vienen de caer ante Antigua GFC, mientras que anteriormente habían empatado 1-1 contra Guastatoya. Los resultados obtenidos durante las primeras jornadas dejaron al conjunto mazateco en la zona baja y aumentaron la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

Con Salazar como entrenador y Zamora como asistente, Suchitepéquez inicia su tercer ciclo técnico del Apertura 2026. La dirigencia apuesta por dos nombres vinculados previamente con la institución para intentar estabilizar al equipo y mejorar sus resultados durante las próximas jornadas de la Liga Nacional.

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