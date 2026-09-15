Tutela de Yhormar Hurtado pone a tambalear al Comité Disciplinario de Dimayor

Aunque el deporte cuenta con organismos para impartir justicia, el jugador ha optado por la vía ordinaria para defender sus derechos.

Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali. – Vizzor Image.

Hace unos días, la decisión del Comité Disciplinario de Dimayor de inhabilitar a Yhormar Hurtado para jugar el resto del semestre con América de Cali causó conmoción. Lo que fue un evidente volantazo al concepto que había emitido inicialmente la entidad por desestimar las quejas de clubes que reclamaban los puntos de los partidos en los que el defensor había actuado abrió la puerta a un todo un problema con múltiples vías de desarrollo.

Precisamente, Claro Sports analizaba en un artículo que el futbolista, el club Escarlata o las otras instituciones que reclamaban los resultados en el escritorio tenían argumentos como para acudir a la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA o llegar al Tribunal Arbitral Superior del Deporte (TAS) para instaurar un proceso con sus pretensiones. Pues bien, lo primero que ha surgido no ha sido por la vía de los organismos deportivos, sino por el camino de la justicia ordinaria. En la previsión, el objetivo siempre iba a ser Dimayor como demandada.

Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó que ha interpuesto una acción de tutela para proteger los derechos laborales de Hurtado, buscando un fallo judicial que deje sin efecto la inhabilidad y le permita al jugador regresar a la actividad. La demanda constitucional fue admitida en primera instancia por el Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá y las entidades accionadas son, en efecto, Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el Ministerio del Deporte.

“Siempre defenderemos a los futbolistas en las instancias en las que sean necesarias. Fieles a este principio, y tras haber denunciado públicamente el atropello cometido contra nuestro afiliado Yhormar David Hurtado Torres, ACOLFUTPRO anuncia que presentó una acción de tutela para que se garantice el derecho fundamental al trabajo del futbolista profesional ante la flagrante vulneración de sus garantías constitucionales, derivada de la injusta sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la DIMAYOR, la cual obstaculiza de manera arbitraria el ejercicio de su profesión.”, informó Acolfutpro por medio de un comunicado.

A partir de esto, van a ser 15 días hábiles los necesarios para conocer el fallo de la primera instancia, pero eso no significa que le problema vaya a acabar. En lo que respecta a la justicia ordinaria, si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión, podría impugnar para que el caso llegue al Tribunal Superior de Bogotá. Más adelante, podría haber una revisión por parte del Corte Constitucional como la máxima instancia.

No obstante, lo anterior es el camino de la acción de tutela interpuesta, pero eso no significa que no vaya a aparecer otro procesos por las vías de los organismos deportivos. Lo que va a empezar a solucionarse aquí es la controversia de si hay o no una vulneración a los derechos de Yhormar Hurtado bajo la lupa de la ley laboral en Colombia, pero el asunto de la reposición de puntos o indemnizaciones por presuntos perjuicios causado a raíz de la decisión del Comité Disciplinario no son temas a resolver por un proceso de esta naturaleza.

La situación no ha hecho más que sumar la probabilidad de un problema mayúsculo: ¿qué ocurre en el escenario en que un fallo de esa tutela ordene a las entidades habilitar al jugador y esto vaya en contravía de lo que indica el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA o las normativas del fútbol en Colombia? Ese es un panorama probable que podría acabar en deducción de puntos, descalificaciones o millonarias compensaciones.

Lo que se ve hasta ahora es que el Comité Disciplinario aceptó tácitamente su responsabilidad al haber reversado el primer concepto, como habiéndose dado cuenta de que había permitido la participación de un jugador que no debía estar avalado. El problema radica en que, al cambiar de parecer, no subsanó nada para los clubes que interpusieron los reclamos, pues eso conllevaba en afectar a América de Cali, que tampoco tenía culpa. El caso ya empieza a andar en los estrados y las consecuencias podrían ser lamentables para un equipo que viene haciendo gran campaña y liderando.

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