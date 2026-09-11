Barcelona blindaría a Hamza Abdelkarim con una cláusula de 150 millones de euros

El conjunto azulgrana modificó las condiciones del delantero egipcio tras conocer movimientos de otros clubes por su situación contractual

Hamza Abdelkarim es blindado por el Barcelona | Reuters

El Barcelona modificó las condiciones contractuales de Hamza Abdelkarim con una nueva cláusula de rescisión que pasó de 15 a 150 millones de euros, de acuerdo con información de Diario Sport. La decisión forma parte de la estrategia del club para mantener al delantero egipcio dentro de su proyecto deportivo.

Según el medio español, la renovación de las condiciones del atacante no solo responde a su desarrollo dentro de las categorías juveniles, sino también a los movimientos que algunos clubes realizaron para conocer la situación del futbolista durante los últimos meses.

El Barcelona decidió actuar después de conocer estos acercamientos y abrió conversaciones con el entorno del jugador para actualizar su contrato. El acuerdo se alcanzó tras dos reuniones e incluyó una mejora salarial para Abdelkarim, quien quedó vinculado con una cláusula diez veces superior a la anterior.

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La nueva cifra busca establecer una protección mayor para el delantero y evitar que otro equipo pueda intentar incorporarlo sin una negociación directa con la institución catalana. Hamza pasó de tener una salida fijada en 15 millones de euros a una cantidad de 150 millones.

El atacante egipcio también ha avanzado en su adaptación a Barcelona. De acuerdo con la información de Diario Sport, el futbolista ya encontró una vivienda cercana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper y su madre se trasladó a la ciudad después de permanecer en Egipto durante los primeros meses de su llegada al club.

La incorporación de Hamza al Barcelona tuvo seguimiento de João Amaral, integrante del área deportiva del conjunto azulgrana. El directivo observó al delantero durante el Mundial Sub-20 de 2025 y, tras analizar su rendimiento, impulsó la operación para incorporarlo desde el Al Ahly.

El club catalán considera al atacante parte de sus planes de futuro y, tras sus primeros meses en la entidad, decidió modificar sus condiciones contractuales. La nueva cláusula refleja la postura del Barcelona respecto al seguimiento que mantiene sobre su evolución.

Hamza Abdelkarim continúa con su proceso de adaptación al fútbol español mientras el Barcelona busca asegurar su continuidad ante posibles movimientos externos. La modificación de su contrato representa un nuevo paso dentro de la planificación del club para sus jóvenes futbolistas.

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