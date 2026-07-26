Real Madrid

Vinicius tiene como prioridad renovar con el Real Madrid

Publicado por Redacción Claro Sports

La llegada de Diomande, con el que comparte agente, no está vinculada a su salida de la entidad, al contrario, quiere seguir y la intención del Madrid también es renovarle.

Vinicius | Reuters
Vinicius piensa renovar con el Real Madrid. | Reuters

Los acontecimientos se están dando de una manera vertiginosa en el Real Madrid. De un día para otro saltó la noticia de que el club tiene casi cerrado el fichaje de Diomande, una de las estrellas del pasado Mundial. El detalle vital de que comparte representante con Vinicius, Frederico Pena, ha disparado los rumores sobre la posible salida del brasileño. Pero nada más lejos de la realidad. Según ha podido saber AS, la prioridad de Vinicius es renovar su contrato con el Real Madrid. Y, del mismo modo, la del Real Madrid es renovarlo. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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