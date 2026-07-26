Panamá vs México en vivo básquetbol varonil transmisión Juego 1 Grupo B Juegos Centroamericanos 2026

No te pierdas las acciones del duelo entre el combinado panameño y el mexicano de los centroamericanos de Santo Domingo 2026

Claro Sports te lleva la acción del básquetbol en los Juegos Centroamericanos. La multiplataforma de Claro Sports te ofrece cobertura completa desde la Arena Banreservas para el partido entre Panamá y México dentro de la fase de grupos. No te pierdas la acción de la selección mexicana en busca de medallas y el protagonismo regional. Con transmisión en vivo, resúmenes diarios y seguimiento especializado, la audiencia podrá conocer resultados y marcadores parciales.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

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