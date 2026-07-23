Frenkie de Jong, lesionado: ¿Qué tiene y cuánto tiempo estará de baja el mediocampista del Barcelona?

El neerlandés sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y podría estar cuatro meses de baja, aunque el Barcelona aún no fijó un plazo oficial

El mediocampista culé se perderá varios meses | Reuters

Frenkie de Jong comenzará la preparación de la temporada 2026-27 fuera de los planes deportivos del Barcelona. El club confirmó que el mediocampista neerlandés presenta una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión que requerirá tratamiento y seguimiento antes de autorizar su regreso a los entrenamientos.

El problema físico se produjo durante la participación de Países Bajos en el Mundial 2026. De Jong disputó los últimos encuentros de su selección con molestias, un vendaje visible en la rodilla derecha y, de acuerdo con reportes publicados en España, recibió infiltraciones para poder mantenerse en el campo. El jugador acumuló 72 minutos ante Túnez y 110 frente a Marruecos, partido en el que el conjunto neerlandés quedó eliminado.

Después de regresar a Barcelona, el centrocampista acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a nuevas pruebas. Los primeros estudios no permitieron establecer inmediatamente el alcance del daño debido a la inflamación que presentaba la articulación, por lo que los servicios médicos tuvieron que esperar antes de completar la evaluación.

De Jong también publicó un mensaje para explicar lo ocurrido y responder a quienes cuestionaron su compromiso. El neerlandés aseguró que los primeros diagnósticos realizados durante el Mundial apuntaban a una lesión menor que no se agravaría si continuaba jugando. Tras nuevos exámenes en Barcelona se descubrió que el problema era más serio, aunque el futbolista señaló que, por ahora, no necesita una operación.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

¿Qué lesión sufrió Frenkie de Jong?

El parte difundido por el Barcelona establece que Frenkie de Jong sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, también conocido como ligamento colateral medial. Esta estructura se encuentra en la zona interna de la articulación y ayuda a controlar los movimientos laterales, además de aportar estabilidad cuando la rodilla recibe impactos o cambia de dirección.

El club no precisó públicamente si se trata de una rotura parcial o completa, ni comunicó el grado específico de la lesión. La única decisión confirmada es que De Jong seguirá inicialmente un tratamiento conservador, por lo que permanecerá bajo supervisión médica durante las próximas semanas para comprobar cómo responde la rodilla.

Este tipo de lesiones no siempre exige una intervención quirúrgica. La mayoría de las roturas aisladas del ligamento lateral interno pueden tratarse mediante reposo, protección de la articulación, fisioterapia y ejercicios destinados a recuperar movilidad, fuerza y estabilidad. La cirugía suele contemplarse cuando existe un daño mayor, inestabilidad persistente o lesiones asociadas en otras estructuras de la rodilla.

La baja representa un contratiempo para Hansi Flick porque De Jong ocupa una de las posiciones centrales en la salida de balón del Barcelona. Mientras avance su recuperación, el cuerpo técnico cuenta con alternativas como Marc Bernal y Gavi, además de otros jugadores jóvenes que podrían recibir minutos durante la pretemporada y el comienzo del campeonato español.

¿Cuánto tiempo estaría de baja Frenkie de Jong?

El Barcelona no anunció un tiempo oficial de recuperación. El comunicado señala que la evolución del futbolista determinará los siguientes pasos, por lo que no existe todavía una fecha confirmada para que vuelva a entrenarse con el grupo o participe nuevamente en un partido.

Antes de conocerse el diagnóstico definitivo, distintos medios españoles apuntaron a una ausencia cercana a los cuatro meses. Este cálculo colocaría su posible regreso alrededor de mediados de noviembre de 2026, siempre que el tratamiento conservador funcione, la rodilla recupere estabilidad y no aparezcan complicaciones durante la rehabilitación.

El plazo, sin embargo, debe considerarse una estimación periodística y no una fecha médica establecida. De Jong podría necesitar menos o más tiempo dependiendo del grado de la rotura, la respuesta del ligamento y las pruebas funcionales que deberá superar antes de recibir el alta competitiva. En el futbol profesional, la reincorporación no depende solamente de que desaparezca el dolor, sino también de recuperar fuerza, movilidad y seguridad en los cambios de dirección.

De cumplirse la previsión de aproximadamente cuatro meses, Frenkie de Jong se perdería la pretemporada y el tramo inicial de la campaña 2026-27. El Barcelona tendrá que comenzar el curso sin uno de sus mediocampistas habituales, mientras el neerlandés concentra su trabajo en evitar una recaída y regresar en condiciones de competir.

Te puede interesar