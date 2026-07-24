Nicolás Larcamón recibe la licencia UEFA-Pro y podrá dirigir al Sporting de Gijón

La homologación del título del entrenador argentino quedó resuelta antes del inicio de la Segunda División de España

Nicolás Larcamón dirigirá al Sporting de Gijón | Imago7

Nicolás Larcamón recibió la homologación de su licencia UEFA-Pro y podrá ejercer como entrenador principal del Sporting de Gijón desde el comienzo de la temporada. La resolución permite que el técnico argentino dirija los partidos oficiales desde el banquillo sin restricciones administrativas.

El trámite era necesario debido a que Larcamón contaba con una licencia profesional expedida en el ámbito de la Conmebol. Para trabajar como primer entrenador en las competiciones organizadas bajo la jurisdicción de la UEFA, su documentación debía ser validada conforme a la normativa aplicada en el fútbol español.

La convalidación puso fin a la incertidumbre generada durante las últimas jornadas de la pretemporada. Mientras el proceso permanecía abierto, el Sporting podía verse obligado a implementar una solución provisional dentro de su cuerpo técnico para el inicio del campeonato.

Con la aprobación del carné UEFA-Pro, Larcamón podrá dirigir con normalidad los entrenamientos y encuentros oficiales del conjunto rojiblanco. El argentino continuará al frente del proyecto deportivo con el que el club prepara su participación en la Segunda División.

La confirmación llegó durante la concentración que el Sporting realizó en Vigo. Larcamón encabezó dos sesiones de trabajo, la primera en las instalaciones de Barreiro y la segunda en la Ciudad Deportiva de Afouteza, donde estuvieron disponibles la mayoría de los integrantes del plantel.

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, estuvo presente durante la segunda práctica y entregó al entrenador su documentación UEFA-Pro, además de su carné de abonado del equipo. Juan Otero trabajó a un ritmo distinto por molestias físicas, mientras que Jonathan Dubasin participó con normalidad.

La homologación del título del entrenador argentino quedó resuelta | @nlarcamon

El equipo completará esta etapa de preparación con un partido amistoso frente al Celta de Vigo en A Lomba, Vilagarcía de Arousa. Después del encuentro, la plantilla regresará a Gijón para continuar con la planificación previa al inicio de la competencia oficial.

Resuelto el trámite de su licencia, Larcamón podrá concentrarse en la definición de su idea de juego y en la conformación definitiva del plantel. El Sporting trabaja con el objetivo de competir por los puestos de ascenso durante la nueva temporada de la Segunda División española.

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