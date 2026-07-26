André Jardine, el único que ha logrado vencer a la MLS en la Leagues Cup

Históricamente, la MLS ha mantenido el dominio en estos encuentros, mientras que la Liga MX solo ha conseguido una victoria previa bajo la dirección de André Jardine.

André Jardine recibe mensaje por parte de los jugadores | Imago 7

El próximo miércoles 29 de julio se celebrará la edición 2026 del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Un evento que celebra a lo mejor de las principales ligas de la región y aunque el objetivo es mera recreación y diversión, siempre habrá sus buenas dosis de seria rivalidad, sobre todo, cuando hay una paternidad tan marcada como la que tiene el fútbol de los Estados Unidos.

En cuatro ediciones previas de este enfrentamiento, solamente en una la Liga MX salió victoriosa, fue con una contundente pizarra de 1-4 y André Jardine, que estaba en su etapa de mayor dominio en el circuito mexicano, fue el estratega que le concedió su única victoria hasta la fecha. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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