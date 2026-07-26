Brian Rodríguez enciende las alarmas tras lesionarse con América

La entidad deportiva espera una evaluación médica especializada para determinar el alcance de la lesión y el tiempo estimado de baja. Se perdería duelos del Apertura y de la Leagues Cup

El uruguayo es vital para el funcionamiento ofensivo del club | Imago7

Malas noticias en Coapa. En un momento en el que las Águilas del América esperan tener a todos sus elementos disponibles para encarar la primera parte del Apertura 2026, el club informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince en la rodilla izquierda durante una sesión de entrenamiento. El club dio a conocer que el futbolista será revisado por un especialista en los próximos días para determinar el alcance de la lesión y establecer los pasos de su recuperación.

La institución no detalló cuánto tiempo podría permanecer fuera de actividad, por lo que su disponibilidad quedará sujeta a los resultados de la valoración médica. Hasta entonces, el cuerpo técnico deberá esperar para conocer si el extremo podrá participar en los siguientes compromisos del torneo y dentro de la Leagues Cup.

Rodríguez formó parte del grupo de jugadores que se reincorporaron al trabajo del América después de cumplir con actividades fuera del club. Su regreso representaba una alternativa para Guillermo Almada en la zona ofensiva, debido a que puede desempeñarse por las bandas y aparecer dentro del área.

El uruguayo ha aportado velocidad, conducción y capacidad para enfrentar a los defensores en duelos individuales. También cuenta con recursos para llegar a posiciones de remate, condiciones que le permiten competir por un lugar dentro del once titular y participar en diferentes funciones del ataque.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento.



La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días. pic.twitter.com/lLZpfGA1xg — Club América (@ClubAmerica) July 26, 2026

Uno de los aspectos que el cuerpo técnico busca desarrollar en el futbolista está relacionado con su participación cuando el equipo pierde la pelota. Rodríguez ha recibido señalamientos por la frecuencia de sus recorridos defensivos y por la necesidad de acompañar los retrocesos para mantener el orden colectivo.

La propuesta de Almada requiere que los jugadores intervengan tanto en la recuperación como en la construcción de las jugadas. Bajo ese planteamiento, los atacantes deben presionar, cerrar espacios y regresar a su zona cuando el rival logra superar la primera línea.

Durante las primeras prácticas del nuevo proceso, Rodríguez enfrentó una carga física basada en recorridos, presión y cambios de ritmo. Ahora, el América deberá aguardar el diagnóstico del especialista antes de definir su plan de trabajo y la fecha en la que podrá reintegrarse al resto del plantel.

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