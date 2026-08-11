DT de Inter Miami: “Lo de Messi es una pena muy grande… lo hemos sufrido mucho”

Guillermo Hoyos habló previo al encuentro que definirá su rumbo en la Leagues Cup 2026, tocando el tema de Messi y el sensible fallecimiento de su padre

Messi ha estado ausente por el fallecimiento de su padre | Chandan Khanna-AFP

Hace apenas unos días, Lionel Messi recibió la noticia del fallecimiento de su padre, situación que lo llevó a alejarse temporalmente de la actividad con su club para viajar a Rosario, Argentina, y acompañar a su familia. Durante su ausencia, Inter Miami perdió ante Rayados en la segunda fecha de la Leagues Cup, resultado que dejó comprometidas sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Incluso, el conjunto de Florida podría llegar eliminado al duelo de este miércoles frente a León si se presentan determinadas combinaciones en los partidos de este martes.

A un día del último encuentro de la fase regular de la Leagues Cup 2026, el técnico Guillermo Hoyos compareció ante los medios y se refirió tanto al momento personal que atraviesa Messi como al proceso de recuperación de Germán Berterame. El delantero permanece fuera de las canchas después del choque de cabezas que sufrió semanas atrás y que generó preocupación dentro del equipo. Nota completa, aquí.