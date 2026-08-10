Saprissa vs Mixco en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Saprissa Mixco, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Deportivo Mixco se enfrentan por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026 en un partido que puede resultar determinante para el futuro del Grupo C. Los Morados buscarán aprovechar nuevamente la localía para mantener su puntaje perfecto y acercarse a la clasificación, mientras que el conjunto guatemalteco llega con la necesidad de sumar sus primeros puntos en su histórica primera participación en el certamen. A continuación, te contamos a qué hora juegan, dónde ver Saprissa vs Mixco en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Saprissa atraviesa un gran comienzo en la Copa Centroamericana y suma seis puntos después de ganar sus dos primeros partidos del Grupo C. El conjunto costarricense viene de imponerse 2-1 ante Alianza FC de Panamá, con goles de Mariano Torres y Orlando Sinclair, y ahora intentará prolongar su fortaleza en el estadio Ricardo Saprissa. Los Morados solamente perdieron uno de los 11 encuentros que disputaron como locales en la historia del torneo, con un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota, números que los convierten en un rival especialmente difícil en la Cueva.

Por su parte, Deportivo Mixco afrontará apenas su segundo partido en la historia de la Copa Centroamericana y buscará conseguir sus primeros puntos en el Grupo C. El conjunto guatemalteco comenzó su participación con una derrota frente a Olimpia y posteriormente tuvo jornada libre, por lo que ahora tendrá una exigente visita a Costa Rica. Además, será un encuentro especial porque significará el primer enfrentamiento oficial entre Saprissa y Mixco, con los Chicharroneros intentando dar la sorpresa ante uno de los equipos que comenzó con puntaje perfecto.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Mixco de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Saprissa y Mixco se disputará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Mixco hoy

Saprissa no podrá contar con Luis Paradela, sancionado por tres partidos tras la expulsión ante Alianza en la fecha inicial, mientras que Mixco no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Hernán Medford y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Sebastián Acuña; Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Bancy Hernández. DT: Hernán Medford.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor; Fabián Cuero; Kennedy Rocha, Christian Ojeda, Gabriel Arce, Cristian Jiménez; Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Mixco

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Saprissa y Mixco a lo largo de su historia de manera oficial.

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