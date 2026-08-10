Real Estelí vs Alianza en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Real Estelí Alianza, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Real Estelí y Alianza FC protagonizan uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026, en un enfrentamiento que puede resultar determinante para definir los primeros lugares del Grupo B. El conjunto nicaragüense buscará aprovechar la localía y prolongar su gran momento internacional, mientras que los salvadoreños llegan con puntaje perfecto y la posibilidad de dar otro paso importante hacia la siguiente ronda. A continuación, te contamos a qué hora juegan, dónde ver Real Estelí vs Alianza en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Real Estelí llega fortalecido después de imponerse 2-0 ante Antigua GFC en su estreno en esta edición de la Copa Centroamericana. Además, el Tren del Norte acumula tres victorias consecutivas en el certamen sin recibir goles, por lo que frente a Alianza tendrá la posibilidad de alcanzar una marca inédita: si vuelve a mantener su portería invicta, se convertirá en el primer equipo en la historia del torneo en registrar cuatro vallas invictas consecutivas.

Por su parte, Alianza lidera el Grupo B con seis puntos y atraviesa un comienzo perfecto después de ganar sus dos primeros compromisos. El conjunto salvadoreño debutó con una victoria 2-1 sobre Antigua GFC y posteriormente derrotó 1-0 a Herediano, resultados que lo dejaron muy bien posicionado en la pelea por avanzar de ronda. Su inicio también refleja una importante evolución internacional: con apenas dos jornadas disputadas en 2026, Alianza ya consiguió la misma cantidad de victorias que había logrado en sus ocho partidos anteriores en la Copa Centroamericana.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Real Estelí vs Alianza de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Real Estelí y Alianza se disputará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Independencia. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real Estelí vs Alianza hoy

Ni Real Estelí ni Alianza cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Diego Vázquez y Roberto Pompei no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Real Estelí: John Faust; Joab Gutiérrez; Evert Martínez, Ignacio Artola, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Julio Sibrián, Nelson Rodríguez; Narciso Orellana; Noel Rivera, Leonardo Menjívar, Harold Osorio, David León; y Matías Mier. DT: Roberto Pompei.

Antecedentes y últimos resultados del Real Estelí vs Alianza

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Real Estelí y Alianza a lo largo de su historia de manera oficial.

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