Plaza Amador vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Plaza Amador Xelajú, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Plaza Amador y Xelajú MC se enfrentan por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026 en un duelo clave para las aspiraciones de ambos dentro del Grupo A. El conjunto panameño buscará aprovechar la localía para dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que los Superchivos llegan obligados a sumar para no quedar demasiado relegados. A continuación, te contamos a qué hora juegan, dónde ver Plaza Amador vs Xelajú MC en vivo y cómo llegan ambos equipos.

Plaza Amador suma tres puntos y ocupa el tercer lugar del Grupo A después de dos presentaciones. El equipo dirigido por Mario Méndez comenzó la competencia con una derrota 4-2 ante Diriangén como visitante, pero reaccionó en la segunda jornada con una victoria 2-1 frente a L.A. Firpo. Ahora volverá a jugar en casa con la obligación de sumar de a tres para llegar bien posicionado a la última fecha, en la que tendrá un exigente desafío como visitante frente a Alajuelense.

Por su parte, Xelajú MC todavía no consiguió puntos en el torneo, aunque únicamente disputó un partido debido a que quedó libre en la segunda jornada. El conjunto dirigido por Roberto Hernández cayó 1-0 frente a Alajuelense en Costa Rica durante su estreno y ahora afrontará su segunda salida consecutiva con la necesidad de sumar. Un buen resultado en Panamá podría dejar a los Superchivos bien posicionados para definir su futuro como locales, ya que después recibirán a Diriangén y L.A. Firpo en Guatemala.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Plaza Amador vs Xelajú MC de la jornada 3 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Plaza Amador y Xelajú MC se disputará el martes 10 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá y Guatemala. Además, el partido entre Plaza Amador y Xelajú MC se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Plaza Amador vs Xelajú MC hoy

Ni Plaza Amador ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Méndez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Plaza Amador: Marcos Allen; Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Rudy Yearwood, Eric Davis; Ángel Valencia, Abdul Knight, José Murillo; Ricardo Phillips, Héctor Ríos y Everardo Rose. DT: Mario Méndez.

Xelajú MC: Minor Álvarez; Maynor de León, Kevin Ruiz, Javier González, José Castañeda; Yilton Díaz, Jorge Aparicio, José Cardona, Antonio López; Oscar Mejía y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Plaza Amador vs Xelajú MC

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Plaza Amador y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial.

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