¿Cuántas víctimas mortales hay en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4? Cifras al momento

Siguen creciendo el número de personas y viviendas afectadas tras el terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto.

Víctimas del terremoto en Colombia | Foto por JOAQUIN SARMIENTO / AFP

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia generó reportes de afectaciones en diferentes zonas del país. El movimiento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de entregar la información sobre las características del sismo. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y realizan la verificación de posibles personas afectadas, daños en viviendas, infraestructura y vías.

De acuerdo con el último reporte oficial disponible, 169 personas han muerto y 1246 han resultado heridas como consecuencia del terremoto. Las cifras pueden cambiar mientras avanzan las labores de atención y verificación en las zonas afectadas.

Muertos y heridos tras terremoto en Colombia: número de víctimas actualizada

El balance de víctimas es elaborado con la información entregada por las autoridades locales y organismos de atención de emergencias.

Hasta el momento, el reporte establece:

Personas fallecidas: 169.

169. Personas heridas: 1246.

1246. Ciudades más afectadas: Pereira, Cali, Armenia, Chocó y Manizales.

Pereira, Cali, Armenia, Chocó y Manizales. Daños reportados: 165 edificaciones colapsadas.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y tuvo como referencia San José del Palmar, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad. Las autoridades continúan con la evaluación de las zonas donde se reportaron afectaciones. Por esta razón, el número de víctimas puede presentar modificaciones en las siguientes actualizaciones oficiales.

Para conocer la cifra de muertos y heridos tras el terremoto en Colombia, se recomienda consultar los comunicados del Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las gobernaciones, las alcaldías y los organismos de socorro.

¿Cómo buscar a un ser querido tras terremoto en Colombia? Apps, redes sociales y páginas oficiales

En caso de no tener comunicación con un familiar o conocido después del terremoto, las autoridades recomiendan utilizar los canales oficiales de información y los organismos de atención de emergencias. Una de las primeras opciones es comunicarse con las autoridades del municipio donde se encontraba la persona. Las alcaldías y gobernaciones pueden publicar información sobre puntos de atención, centros asistenciales y personas trasladadas.

También se pueden consultar los canales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para conocer los reportes relacionados con el terremoto. Las redes sociales de las autoridades locales pueden servir para consultar información sobre cierres de vías, centros de atención y reportes de personas afectadas. En estos casos, es necesario verificar que la información provenga de cuentas oficiales antes de compartirla.

En Colombia también se pueden utilizar aplicaciones y servicios de comunicación para intentar establecer contacto con la persona. Si las redes móviles presentan interrupciones, se recomienda intentar otros medios disponibles y mantener comunicación con familiares o autoridades de la zona. Ante la falta de información sobre una persona, es importante entregar a las autoridades datos como nombre completo, documento de identidad, ubicación conocida antes del terremoto, número de teléfono y último contacto registrado.

La información sobre personas fallecidas, heridas o desaparecidas debe ser confirmada por las autoridades correspondientes antes de ser publicada o compartida. Así mismo, la página web https://colombiatebusca.com/ se dispone para reporte y/o encontrar a seres queridos con quien no han podido establecer contacto.

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