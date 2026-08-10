¿Cómo activar la alerta de sismo en el celular? Paso a paso para IPhone, iOs y Android

Tras el terremoto con magnitud de 7.4, sacar provecho de los celulares es un tema que todo ciudadano debería tener en claro.

Terremoto en Colombia | Foto por JONH BONILLA / AFP

Los teléfonos celulares cuentan con funciones que permiten recibir información relacionada con movimientos sísmicos. Estas herramientas pueden enviar notificaciones antes o durante un sismo, dependiendo del dispositivo, el sistema operativo, la configuración y la disponibilidad del servicio en el país.

En Colombia, los usuarios de iPhone y Android pueden revisar las opciones de notificaciones y alertas disponibles en sus dispositivos para recibir información sobre sismos. Una herramienta que ha tomado mucha más importancia tras el terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto.

Colombia 2026: ¿Cómo activar la alerta de sismo en el celular? IPhone, iOs y Android

La forma de activar las alertas de sismo depende del sistema operativo del celular. En dispositivos Android, algunos equipos cuentan con un sistema de alertas de terremotos integrado. En iPhone, las opciones disponibles dependen de la versión de iOS y de las funciones habilitadas para la región.

Es importante mantener actualizado el sistema operativo y permitir las notificaciones para las aplicaciones o servicios que proporcionen información sobre emergencias como puede ser un terremoto. Los pasos pueden cambiar según el modelo del celular y la versión del sistema operativo instalada.

Pasos para activar la alerta de sismo en IPhone

En los dispositivos iPhone, los usuarios pueden revisar las opciones relacionadas con las notificaciones de emergencia desde la configuración del equipo.

Para comprobar las funciones disponibles, siga estos pasos:

Abra la aplicación Configuración. Ingrese a Notificaciones. Desplácese hasta la parte inferior del menú. Revise las opciones relacionadas con Alertas gubernamentales o alertas de emergencia. Active las opciones disponibles para recibir este tipo de notificaciones.

La disponibilidad de estas alertas depende del país, el operador y el modelo de iPhone. Por esta razón, algunas opciones pueden no aparecer en todos los dispositivos. Así mismo, también se recomienda mantener activadas las notificaciones y contar con una versión actualizada de iOS.

Pasos para activas la alerta de sismos en iOS

En iOS, las opciones de alertas pueden consultarse desde la configuración de notificaciones del iPhone. Para revisar si el dispositivo tiene habilitadas las alertas disponibles, se debe ingresar a:

Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales

En este apartado pueden aparecer las opciones habilitadas para la región y el operador del usuario. Si una determinada alerta no aparece, no significa necesariamente que exista un problema con el teléfono. Las funciones disponibles dependen de la región, el operador y la versión de iOS. Además, es recomendable mantener el iPhone actualizado para contar con las funciones de seguridad disponibles para el dispositivo.

Pasos para activas la alerta de sismos en Android

Los teléfonos Android cuentan con una función denominada Alertas de terremotos, que puede enviar notificaciones cuando se detecta actividad sísmica.

Para revisar esta función, siga estos pasos:

Abra Configuración en el teléfono. Ingrese a Seguridad y emergencia. Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función si está disponible.

En algunos dispositivos, la ruta puede variar. Otra alternativa es utilizar el buscador dentro de Configuración y escribir Alertas de terremotos. El sistema de Android utiliza los sensores de los teléfonos para identificar movimientos que pueden estar relacionados con un terremoto y, cuando el servicio está disponible, puede enviar una alerta a los usuarios.

La función depende de la disponibilidad del servicio en cada país y de las características del dispositivo. Por ello, los usuarios deben revisar la configuración de su celular y mantener actualizado Android. Ante un sismo, las alertas del celular son una herramienta adicional de información. Los usuarios también deben consultar los canales oficiales de las autoridades para conocer reportes sobre la magnitud, ubicación y efectos del movimiento.

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