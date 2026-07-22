Para Jozy Altidore, debería haber más partidos de Leagues Cup en México

El exdelantero estadounidense aseguró que, para que el torneo avance aún más, debería conceder más partidos en casa para los clubes de la Liga MX

La Leagues Cup vuelve a México | Imago 7

La Leagues Cup celebrará partidos en México por primera vez desde que el formato se expandió en 2023. Serán cuatro duelos los que se lleven a cabo en estadios de la Liga MX, una pequeña concesión respecto a lo que sucedía en ediciones anteriores. Para Jozy Altidore, la iniciativa es buena, pero la cantidad de cotejos debería ser mayor, ya que sería beneficioso para los equipos de la MLS.

Para el exfutbolista, es imperativo que los clubes estadounidenses salgan de su zona de confort y mejoren competitivamente. México es el entorno ideal para ello, dijo el exatacante estadounidense en entrevista con AS USA.

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