Marvin Ávila apunta al Premundial Sub-20 con Guatemala: “Vamos a lograr ese boleto”

A pocos días del inicio de la competencia, el atacante de 18 años destacó el compromiso del grupo y la ilusión de representar al país en un torneo decisivo.

Martin Avila y un nuevo desafío con el seleccionado chapín | X: @fedefut_oficial

Marvin Ávila transita la recta final de la preparación con la Selección Sub-20 de Guatemala, que en los próximos días afrontará el Premundial de Concacaf con el objetivo de conseguir un lugar en la Copa del Mundo de la categoría. El delantero del São Paulo se ha consolidado como una de las referencias del plantel dirigido por Sebastián Bini y afronta el desafío con confianza.

A pocos días del inicio de la competencia, el atacante de 18 años destacó el compromiso del grupo y la ilusión de representar al país en un torneo decisivo. El equipo ha trabajado durante varias semanas para llegar en las mejores condiciones y ahora se enfoca en los últimos ajustes antes del debut.

“Estamos ansiosos. Muy comprometidos con el objetivo que queremos lograr. Que me vean como uno de los referentes de la selección, es muy lindo, que todo un país confíe en ti. La verdad es que estoy muy tranquilo, con la confianza plena de que vamos a lograr ese boleto”, afirmó Ávila en una entrevista con ESPN.

Como parte de la planificación, Guatemala realizó una concentración en Quetzaltenango para adaptarse a la altura antes de viajar a México, donde se disputará el certamen. El delantero explicó que la experiencia ha servido para que el grupo llegue mejor preparado a la competencia.

También recordó las eliminaciones sufridas en procesos anteriores y aseguró que esta generación busca cambiar esa historia. “Desde el primer microciclo que estoy acá pude hablar con mis compañeros de que lastimosamente en los procesos pasados dolió mucho no habernos clasificado y esta es una revancha más. Como dicen por ahí, la tercera tiene que ser la vencida. Y esperemos que para algunos que están en este proceso lo sea”, comentó.

La adaptación de Marvin Ávila al fútbol de Brasil

Además del desafío con la Selección Sub-20, Ávila continúa creciendo en las divisiones inferiores del São Paulo, club al que llegó este año para dar el primer paso de su carrera internacional. El delantero aseguró que la adaptación ha sido positiva gracias al apoyo recibido desde su llegada.

“Mi primer mes fue espectacular. Me puse al servicio del profesor, Júlio Baptista quien es un excelente profesor y me arropó de la mejor manera. Mis compañeros han sido grandes personas que me han ayudado con el idioma y están esperando que me vaya muy bien en el Premundial con Guatemala para volver de la mejora manera”, expresó.

El atacante también destacó la exigencia del fútbol brasileño y las condiciones que ofrece el club para el desarrollo de los futbolistas. Aunque todavía espera su oportunidad para debutar oficialmente, explicó que sigue trabajando para ganarse un lugar y mantiene intactos sus objetivos: realizar un gran Premundial con Guatemala, consolidarse en el primer equipo de São Paulo y, más adelante, buscar una oportunidad en el fútbol europeo.

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