Luis Romo fija el objetivo de Chivas: “Hoy tenemos que ser campeones”

El capitán rojiblanco aseguró que el Guadalajara debe pelear por el título del Apertura 2026 y habló sobre el proyecto, los refuerzos y su paso por el Mundial

Luis Romo estableció el título como la única meta de Chivas para el Apertura 2026. El capitán del Guadalajara señaló que el plantel ya no puede limitar sus aspiraciones a clasificar a la liguilla o llegar a las semifinales, previo al partido contra los Bravos de Juárez de la jornada 2, programado para este sábado 25 de julio, a las 17:07 horas, en el Estadio Akron.

“Hoy tenemos que ser campeones. Los objetivos ya no son solo llegar a la liguilla o a semifinales; el único objetivo es campeonar”, afirmó el mediocampista. Romo consideró que la llegada de refuerzos y el trabajo realizado durante los últimos torneos permiten aumentar la exigencia dentro de un equipo que buscará competir por el título.

El seleccionado mexicano aclaró que esa obligación no garantiza resultados inmediatos, pero sí marca la manera en la que Chivas debe enfrentar cada compromiso. “No puedo decir que seremos campeones mañana, pero lo vamos a pelear a muerte porque hoy vivimos con esa obligación”, explicó durante su comparecencia ante los medios.

Romo también reconoció que el Guadalajara necesita corregir lo ocurrido en el encuentro ante Toluca, en el que el funcionamiento y el resultado no fueron los esperados. El capitán sostuvo que el equipo debe ser más contundente, reducir los errores y aprender a superar a rivales que cuentan con experiencia en partidos por el campeonato.

Luis Romo habla previo al duelo ante FC Juárez | Imago7

El duelo ante Juárez representa para Chivas una oportunidad de responder frente a su afición. Romo apuntó que el equipo debe recuperar el camino en casa y destacó las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Álvarez, dos futbolistas a los que conoce y que, desde su perspectiva, pueden aumentar la competencia interna del plantel.

“A Jordan lo conozco desde hace tiempo y es un chico con muchas cualidades. A Kevin lo conocí más en el día a día con la selección”, comentó. Añadió que ambos llegan después de asumir responsabilidades en sus equipos anteriores y que cuentan con las condiciones para aportar variantes al proyecto encabezado por el cuerpo técnico rojiblanco.

El mediocampista señaló que la percepción sobre Chivas también cambió entre los jugadores de la selección mexicana. A su consideración, el club ha recuperado una identidad basada en la competencia, la intensidad y la confianza en el futbolista nacional. Además, afirmó que rendir con el Guadalajara puede acercar a sus integrantes al Tricolor debido a la exposición y exigencia que implica representar al equipo.

Romo también habló sobre su condición física después de participar en el Mundial 2026 y contar con pocos días de descanso. El jugador calculó que se encuentra entre el 70 y el 80 por ciento de su nivel, aunque destacó el trabajo de readaptación realizado para recuperar el ritmo. En el aspecto mental, afirmó que su gol en la Copa del Mundo fue uno de los momentos más importantes de su carrera, pero aclaró que ese logro no reduce la exigencia que tiene en Chivas.

Finalmente, el capitán rojiblanco indicó que no ha recibido acercamientos para regresar al fútbol europeo. Reconoció que, a sus 31 años, analizaría una propuesta que beneficiara tanto a su carrera como al Guadalajara, aunque estableció una condición para considerar su salida: “Para irme de aquí tendría que ser a un club muy importante que realmente aporte algo más grande a mi carrera”.

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