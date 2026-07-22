Dimayor responde al reclamo de ocho clubes y convoca a reunión extraordinaria

Millonarios, Nacional, América, Junior y otros cuatro clubes presionan por un nuevo modelo de distribución de los derechos de TV. La Dimayor ya fijó fecha para la Asamblea.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor. – Vizzor Image.

El Fútbol Profesional Colombiano vive uno de sus momentos más tensos en materia dirigencial. Este miércoles 22 de julio, ocho de los clubes más importantes de la Liga BetPlay hicieron pública una postura conjunta para exigir un cambio en el modelo de distribución de los ingresos por derechos de televisión, una decisión que podría tener impacto directo en el futuro económico del campeonato.

Los ocho clubes piden cambiar el modelo de reparto

Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, América de Cali, Once Caldas y Junior firmaron un comunicado en el que solicitaron que la distribución de los recursos deje de ser igualitaria y pase a ser equitativa. Según argumentan, los equipos con mayor audiencia, impacto comercial y seguimiento de aficionados deberían recibir una porción superior de los ingresos.

Los clubes sostienen que este cambio permitiría fortalecer sus proyectos deportivos y administrativos, además de ofrecerles mejores condiciones para competir tanto en los torneos locales como en certámenes internacionales. En su postura, consideran que el modelo actual no refleja el verdadero aporte que cada institución realiza al producto del fútbol colombiano.

La advertencia de los equipos para el contrato de 2027

El punto más contundente del comunicado fue la advertencia sobre el próximo contrato de derechos de transmisión, que comenzará a regir a partir de 2027. Los ocho clubes anunciaron que, mientras no exista una discusión de fondo sobre el sistema de distribución, no autorizarán el uso de sus derechos de imagen para la negociación del nuevo acuerdo televisivo.

“En ese contexto, y mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano”, señalaron en el documento conjunto.

Dimayor respondió con una convocatoria urgente

La reacción de la Dimayor no tardó en llegar. Minutos después de conocerse el comunicado de los ocho clubes, el máximo organismo del fútbol colombiano anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Clubes Afiliados para abordar esta situación.

De acuerdo con la resolución emitida por la entidad, la reunión se llevará a cabo el miércoles 29 de julio de 2026 a las 10:00 de la mañana, de manera presencial en Bogotá. Allí se espera que los 36 clubes afiliados analicen la propuesta y discutan el futuro del modelo de distribución de los derechos de televisión, en una decisión que podría marcar un antes y un después para el fútbol colombiano.

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