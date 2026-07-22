La AFA aclara la situación de Tapia y Toviggino ante la justicia de Estados Unidos

La entidad explicó que el requerimiento judicial fue dirigido a un tercero y rechazó que Claudio Tapia o Pablo Toviggino tengan obligaciones procesales directas

La Asociación del Fútbol Argentino respondió a las versiones que señalaron que su presidente, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, habían sido citados a declarar por la justicia de Estados Unidos. La entidad aseguró que esa información es falsa y explicó el contenido del documento judicial que originó las publicaciones.

Por medio de un comunicado oficial, la AFA indicó que el documento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida no está dirigido a Tapia ni a Toviggino. De acuerdo con la asociación, ninguno de los dos dirigentes tiene la obligación de presentarse ante las autoridades estadounidenses.

La organización explicó que la citación fue enviada a una tercera persona, cuya identidad no fue mencionada en el comunicado. A este tercero se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y, en caso de ser requerido, presentar documentos y comunicaciones relacionados con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



📰 https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l — AFA (@afa) July 22, 2026

Esta diferencia es uno de los puntos principales de la aclaración. Que los nombres de Tapia y Toviggino puedan aparecer dentro de una solicitud de información no significa, según la AFA, que ambos hayan sido citados como testigos, acusados o personas obligadas a declarar ante un tribunal.

La AFA también negó que agentes estadounidenses hayan incautado los teléfonos celulares de su presidente y su tesorero. El comunicado señala que no existe ninguna orden de secuestro de dispositivos electrónicos, documentos o bienes que pertenezcan a los dos directivos.

Las aclaraciones surgieron después de que distintas publicaciones informaran sobre un supuesto procedimiento realizado tras el regreso de la delegación argentina de la Copa del Mundo 2026. Algunas versiones indicaron que autoridades estadounidenses habían solicitado comunicaciones relacionadas con contratos internacionales de la AFA y que los celulares de algunos dirigentes habían sido retenidos.

La asociación rechazó esa información y sostuvo que el documento judicial no ordena la comparecencia de Tapia o Toviggino. También indicó que no les impone obligaciones dentro del proceso ni registra alguna diligencia para retirar objetos de su propiedad.

En su posicionamiento, la AFA afirmó que la publicación de información incorrecta puede afectar la imagen de la institución y de sus autoridades. Por ese motivo, solicitó a los medios revisar el contenido completo de los documentos antes de informar sobre posibles decisiones judiciales.

La entidad consideró que el rigor y la verificación son necesarios para evitar confusiones, sobre todo cuando se trata de documentos legales. En este caso, la AFA señaló que algunas publicaciones interpretaron una citación dirigida a otra persona como si se tratara de un llamado directo para Tapia y Toviggino.

El comunicado no niega la existencia del requerimiento emitido por el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Sin embargo, insiste en que sus destinatarios y alcances son diferentes a los difundidos inicialmente, pues la comparecencia ante el Gran Jurado corresponde a un tercero.

Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino informó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere necesarias contra quienes difundan información falsa o engañosa que perjudique a la institución o a sus dirigentes. Con este mensaje, la AFA busca cerrar las versiones sobre una supuesta citación y la incautación de los teléfonos de sus autoridades.

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