México vs Antigua y Barbuda en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido Premundial Concacaf sub 20

La selección mexicana inicia su camino al Mundial de la especialidad y a los Juegos Olímpicos de LA28 en Puebla

Horario y dónde ver el México vs Antigua del Premundial sub 20 | Claro Sports

La selección mexicana arranca su camino al Mundial sub 20 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 este viernes 24 de julio en Puebla. con la primera jornada del Premundial sub 20 de la Concacaf.

Este torneo definirá el destino de la selección juvenil a mediano plazo. Son 12 selecciones las que estarán en territorio mexicano en busca del boleto a los Juegos Olímpicos, que solo tendrá el ganador (si Estados Unidos llega a la final, será para el otro finalista), así que hay poco margen de error para los dirigidos por Alex Diego si quieren ir a LA28 y no quedar fuera por primera vez desde Beijing 2008.

Como si los boletos olímpicos no fueran motivación suficiente, hay cuatro boletos al Mundial sub 20 en disputa, que irán para los equipos que alcancen las semifinales. Así que el primer objetivo es terminar avanzar de ronda, para lo cual es vital ganar en el estreno ante el equipo, en el papel, menos fuerte (Guatemala y Costa Rica, los otros dos integrantes del Grupo B, juegan par de horas antes).

México vs Antigua y Barbuda en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

Este partido será el segundo de todo el Premundial sub 20 de la Concacaf. Está programado a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el viernes 24 de julio, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el México vs Antigua y Barbuda del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

Los partidos del Premundial sub 20 de la Concacaf no irán por TV abierta en territorio mexicano. La transmisión corre a cargo de ESPN y Disney+, además de que podrás seguir las acciones minuto a minuto por internet en Claro Sports.

México vs Antigua y Barbuda en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Antigua y Barbuda será el primer rival de México, en partido a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc. Es una selección que va por su sexta aparición en el Premundial de la categoría y primera desde el 2022. Los Benna Boys consiguieron su boleto en los torneos clasificatorios, ganando sus cuatro partidos, siendo el resultado clave el último, la victoria 1-0 ante República Dominicana, con gol de Brandon Satchell al 89′, para estar en este torneo.

México, por su parte, accedió a este torneo como país sede, pero también estaba entre los seis mejores del ranking de la Concacaf, por lo que no tuvieron que disputar las rondas previas. El 18 de julio, la selección que dirige Alex Diego disputó su último partido de preparación para el torneo, venciendo 3-0 al Club Cordobés de la Liga Premier.

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