¿Cómo le ha ido a Matías Almeyda contra el América?

El argentino enfrentó 11 veces a las Águilas como técnico de Chivas y ahora buscará vencerlas al frente de Monterrey en la Leagues Cup

Matías Almeyda volverá a cruzarse con el América. Durante su paso por Chivas, el entrenador argentino vivió el Clásico de Clásicos desde el banquillo rojiblanco y construyó un historial de 11 enfrentamientos contra las Águilas. Ocho años después de su último duelo ante los azulcremas como técnico del Guadalajara, tendrá un nuevo capítulo, aunque esta vez ya como responsable del Monterrey.

El reencuentro tendrá como escenario las semifinales de la Leagues Cup 2026. Rayados y América se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos, con un boleto para la final en juego. El encuentro está programado para las 21:30 horas, tiempo del centro de México, y el ganador avanzará al partido por el título que se disputará el domingo 6 de septiembre.

Para Almeyda será la primera ocasión en la que enfrente al América como director técnico de otro equipo mexicano. Sus antecedentes contra las Águilas corresponden exclusivamente a su etapa con Chivas, entre 2015 y 2018. Ahora, con Monterrey, el argentino intentará sumar otro resultado a una historia que comenzó apenas unas semanas después de asumir el mando del Guadalajara.

Balance de Matías Almeyda contra el América

El balance de Almeyda ante América terminó equilibrado después de 11 partidos: consiguió tres victorias, cinco empates y sufrió tres derrotas. Durante esos encuentros, Chivas marcó 10 goles y recibió ocho, para una diferencia de +2. Esto significa que sus equipos evitaron la derrota en ocho de los 11 enfrentamientos que disputaron ante las Águilas.

Su primer Clásico Nacional llegó en el Apertura 2015 y terminó con triunfo de Guadalajara por 2-1 en casa del América. En el Clausura 2016 se produjo un empate sin goles en fase regular antes de que ambos clubes volvieran a encontrarse en los cuartos de final. La ida terminó 0-0 en Guadalajara, mientras que las Águilas se impusieron 2-1 en la vuelta y dejaron fuera al equipo dirigido por el sudamericano.

Uno de los resultados que marcaron aquella etapa llegó en el Apertura 2016. Chivas venció 3-0 al América en el Estadio Azteca, resultado que significó la segunda victoria de Almeyda contra el conjunto capitalino. Meses después llegó otro cruce, ahora en las semifinales de la Copa MX. El partido terminó 1-1 y Guadalajara obtuvo el pase después de imponerse 4-3 en la tanda de penales.

La rivalidad volvió a trasladarse a la Liguilla durante el Apertura 2016. Chivas y América empataron 0-0 en el duelo de ida de los cuartos de final, pero las Águilas ganaron 1-0 en la vuelta para avanzar a la siguiente ronda. Almeyda respondió en el Clausura 2017 con su tercer triunfo ante el conjunto azulcrema, esta vez por 1-0. En el Apertura de ese mismo año perdió 2-1 y su último enfrentamiento como técnico de los rojiblancos terminó con empate 1-1 en el Clausura 2018.

Torneo Resultado Apertura 2015 América 1-2 Chivas Clausura 2016 Chivas 0-0 América Cuartos de final ida Clausura 2016 Chivas 0-0 América Cuartos de final vuelta Clausura 2016 América 2-1 Chivas Apertura 2016 América 0-3 Chivas Semifinal Copa MX Apertura 2016 América 1-1 Chivas* Cuartos de final ida Apertura 2016 Chivas 0-0 América Cuartos de final vuelta Apertura 2016 América 1-0 Chivas Clausura 2017 Chivas 1-0 América Apertura 2017 América 2-1 Chivas Clausura 2018 Chivas 1-1 América

*Chivas avanzó en la Copa MX después de imponerse 4-3 en la tanda de penales.

Almeyda enfrenta un nuevo capítulo ante América con Monterrey

El escenario de 2026 es distinto. Almeyda ya no está más en el banquillo del Guadalajara ni tendrá al Clásico de Clásicos como contexto. Ahora dirige a Rayados y el objetivo pasa por avanzar a la final de la Leagues Cup. Monterrey alcanzó las semifinales después de terminar la primera fase con seis puntos y superar 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final, con anotaciones de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

América también llega a Carson con el título como objetivo. Las Águilas avanzaron a esta ronda después de superar 2-0 al Columbus Crew en los cuartos de final. La llave garantiza el pase a la final, en una edición en la que Toluca y León disputarán la otra semifinal.

Almeyda tendrá así la oportunidad de ampliar su historia contra uno de los rivales que enfrentó con mayor frecuencia durante su primera etapa en el fútbol mexicano. Sus números con Chivas dejaron el registro en tres triunfos, cinco empates y tres derrotas, pero el partido de este miércoles abrirá una cuenta distinta. Esta vez será Monterrey el equipo que buscará llevarlo a una nueva victoria frente al América y, al mismo tiempo, conseguir el boleto a la final de la Leagues Cup 2026 en el Dignity Health Sports Park.

TE PUEDE INTERESAR: